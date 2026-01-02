AZ-Plus

Bayern-Basketballer beenden Pleiten-Serie in Euroleague

Der deutsche Meister gewinnt nach neun Niederlagen in Folge deutlich gegen Maccabi Tel Aviv. Der als Trainer zurückgekehrte Svetislav Pešić freut sich über ein eindrucksvolles Comeback seines Teams.
dpa |
David McCormack zeigte eine überragende Leistung. (Archivbild)
David McCormack zeigte eine überragende Leistung. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa
München

Die Pleiten-Serie ist überwunden: Die Basketballer vom FC Bayern München haben nach neun Niederlagen in Folge wieder ein Euroleague-Spiel gewonnen. Das Team des neuen Cheftrainers Svetislav Pesic besiegte Maccabi Tel Aviv auf eindrucksvolle Weise mit 95:71 (50:41).

Der deutsche Meister, der in der Basketball-Bundesliga (BBL) zuletzt neun Siege hintereinander feierte, liegt zwar immer noch auf dem letzten Tabellenplatz der Euroleague, feierte im heimischen SAP Garden gegen schwache Israelis aber den erhofften Befreiungsschlag. Die unter dem Korb erfolgreichsten Bayern-Akteure waren der US-Amerikaner David McCormack mit 18 und der Serbe Vladimir Lucic mit 17 Punkten.

Schon das erste Viertel zeigte, dass sich die Bayern-Basketballer offensichtlich viel vorgenommen hatten. Das Pesic-Team spielte vor den Augen von Clubchef Herbert Hainer und Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß stark auf und ging mit einem 31:23 in die erste Pause. Dabei verpassten es die Bayern zum Ärger ihres Trainers sogar, sich einen größeren Vorsprung herauszuspielen.

Trainer Pesic ballt die Fäuste

Maccabi, zuvor mit fünf Euroleague-Siegen in Folge, kam auch im zweiten Viertel nicht ins Spiel. Als die Bayern mit dem 46:35 erstmals auf elf Punkte davonzogen, ballte Trainer Pesic die Fäuste und applaudierte. Auch die Defensive überzeugte zunehmend. Mit einem 50:41 ging es in die Halbzeit.

Als nach der Pause der deutsche Nationalspieler Andreas Obst nach einigen Fehlversuchen einen Dreier zum 62:44 traf und der Serbe Stefan Jovic auf 64:44 erhöhte, fühlte sich das wie eine Vorentscheidung an. Nach einem weiteren Zwischenspurt zum 74:47 gab es dann schon gegen Ende des dritten Viertels keinen Zweifel mehr - zu harmlos waren die Gäste.

Weiter geht es für die Bayern bereits am Sonntag in der BBL bei den BB Löwen Braunschweig. Es ist bereits das elfte Spiel seit dem 12. Dezember. Auch im Januar stehen für die Bayern-Basketballer elf Pflichtspiele an.

