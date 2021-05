Basketballer des FC Bayern zittern sich zu drei Matchbällen

Der FC Bayern gewinnt am Freitagabend in den Play-offs der Basketball Bundesliga erneut gegen Craislheim und führt nun in der Best-of-five-Serie mit 2:0.

21. Mai 2021 - 21:48 Uhr | AZ/SID

Dennis Seeley war mit 33 Punkten Topscorer für die Münchner. © IMAGO / Lackovic

München - Angeführt von einem glänzend aufgelegten Dennis Seeley hat Bayern München in den Play-offs der Basketball Bundesliga (BBL) trotz einiger Probleme auch das zweite Spiel gewonnen und steht dicht vor dem Halbfinaleinzug. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri schlug Außenseiter Hakro Merlins Crailsheim mit 83:79 (42:39), der Pokalsieger hat beim Stand von 2:0 in der Best-of-five-Serie nun drei Matchbälle. Seeley mit 33 Punkten Topscorer der Bayern Die Bayern, am Mittwoch noch klarer Sieger im Auftaktspiel des Viertelfinales (86:66), konnten sich vor allem bei Seeley bedanken. Der Topscorer verbuchte am Freitag 33 Punkte für den EuroLeague-Viertelfinalisten und traf fünf von sieben Dreierwürfen. Bester Werfer der Crailsheimer, die kurz vor Schluss bis auf drei Punkte herankamen (72:75/38. Minute), war Trae Bell-Haynes (23). Lesen Sie auch Bayerischer Revolutionär: Lucic ist für Trinchieri "unser Che Guevara" X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) können die Münchner im ersten Auswärtsspiel das Weiterkommen perfekt machen. Der Gewinner der Serie trifft auf Hauptrundensieger MHP Riesen Ludwigsburg oder Brose Bamberg. Ludwigsburg führt 1:0.