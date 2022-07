Zwei Rückstände gedreht: FC Bayern II ringt Türkgücü im Derby nieder

Trotz zweier Rückstände setzt sich der FC Bayern II im Stadtderby mit 3:2 gegen Türkgücü durch und feiert seinen zweiten Saisonsieg.

München - Zweiter Saisonsieg für den FC Bayern II! Am Sonntagnachmittag setzte sich das Team von Trainer Martin Demichelis im Grünwalder Stadion mit 3:2 (1:1) gegen den Stadtrivalen Türkgücü durch.

Türkgücü geht gegen Bayern zwei Mal in Führung

Der Sieg war für die U23-Vertretung des Rekordmeisters ein hartes Stück Arbeit. Zunächst brachte Jordi Woudstra die Gäste in der 25. Minute in Führung, ehe Top-Talent Lovro Zvonarek in der ersten Minute der Nachspielzeit mit seinem ersten Treffer für die Münchner für den Ausgleich sorgte. Nach dem Seitenwechsel erzielte Woudstra (50. Minute) erneut den Führungstreffer für Türkgücü, ehe Lucas Copado (64.) und Grant-Leon Ranos (77.) die Partie zugunsten der Bayern drehten.

Das Team von Martin Demichelis rückt durch seinen zweiten Saisonsieg auf Tabellenplatz drei vor, Türkgücü verharrt bei drei Punkten und belegt Rang 15. Beiden Klubs steht nun eine Englische Woche bevor: Für die Bayern geht's am Mittwoch zum DJK Vilzing, Türkgücü empfängt im Parallelspiel die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth.