Zum "Christopher Street Day": Allianz Arena leuchtet in Regenbogenfarben

Zum "Christopher Street Day" leuchtet die Allianz Arena in Regenbogenfarben. Das gab der FC Bayern am Dienstag bekannt.

Die Allianz Arena in Regenbogenfarben.

München - Im Rahmen des "Christopher Street Days" beleuchtet der FC Bayern die Allianz Arena in Regenbogenfarben. Das Stadion wird am kommenden Samstag (10. Juli) zwischen 21 und 24 Uhr bunt leuchten. Das teilten die Münchner am Dienstagnachmittag mit.

"Der FC Bayern möchte einmal mehr ein klares Signal aussenden, dass er für Weltoffenheit und Vielfalt steht", wird Präsident Herbert Hainer in der Mitteilung zitiert. "Diskriminierung und Ausgrenzung dürfen weder im Sport noch in unserer Gesellschaft Platz haben."

Die Beleuchtung in Regenbogenfarben ist auch über die Webcam der Allianz Arena zu verfolgen. Die Bayern weisen ausdrücklich darauf hin, dass Drohnenflüge übers Stadion nicht gestattet sind.

Uefa hatte Regenbogen-Beleuchtung während der EM verboten

Das Thema Regenbogen-Arena war zuletzt äußerst brisant: Die Stadt wollte das Stadion beim EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn entsprechend beleuchten, die Uefa hatte der Anfrage allerdings eine Absage erteilt. In der Folge beflaggte die Stadt an diesem Tag das Rathaus mit Regenbogenfahnen, auch der Olympiaturm sowie ein Windrad in der Nähe des Stadions wurden entsprechend bunt beleuchtet.