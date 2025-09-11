AZ-Plus

Zum 80. Geburtstag des Kaisers (†): Die große Franz-Beckenbauer-Serie der AZ

Der Mythos Franz Beckenbauer: Am 11. September 2025 wäre der Kaiser 80 Jahre alt geworden. Die AZ erinnert an die Lichtgestalt des deutschen Fußballs mit den besten Beckenbauer-Geschichten. Ein Überblick.
Am 7. Januar 2024 verstorben: Bayern-Legende Franz Beckenbauer.
Am 11. September 2025 wäre Franz Beckenbauer († 7. Januar 2024) 80 Jahre alt geworden. Die Abendzeitung erinnert an die Lichtgestalt des deutschen Fußballs mit den besten Beckenbauer-Geschichten. Hier gibt es alle fünf Teile der großen Serie über die Legende des FC Bayern im Überblick.

Beckenbauer-Geliebte Diana Sandmann exklusiv: Das war der größte Wunsch des Kaisers

In Teil eins spricht die ehemalige Freundin des Kaisers, Diana Sandmann, exklusiv über einen Neustart in New York und das aufregende, aber nicht immer einfache Leben an der Seite der Lichtgestalt.

Wie Franz Beckenbauer einen Mitspieler fast in den Knast brachte

Im zweiten Teil der AZ-Serie spricht Werner Roth, Ex-Mitspieler der FC-Bayern-Legende, über Cosmos, einen üblen Verdacht – und die New Yorker Nächte.

Beckenbauer-Weggefährte Hrubesch widerspricht allgemeiner Wahrnehmung

Seine Bundesliga-Karriere beendete Beckenbauer einst im hohen Fußball-Norden. HSV-Legende und Kaiser-Spezl Horst Hrubesch erinnert sich im dritten Teil der AZ-Serie.

Beckenbauer-Manager Marcus Höfl spricht über die düstersten Wochen des Kaisers

Marcus Höfl war der Manager des Kaisers. Er spricht im vierten Teil der AZ-Serie über die Arbeit mit ihm während der WM 2006 und einen ganz speziellen Moment.

"Hab dem Franz noch gesagt, das geht doch nicht": Beckenbauers langjähriger Pilot plaudert aus dem Nähkästchen

Franz Beckenbauer und die Hubschrauber – das war immer eine besondere Beziehung. Im fünften und letzten Teil unserer AZ-Serie plaudert der langjährige Pilot des Kaisers (Hans Ostler) aus dem Nähkästchen.

