Zukunft der Bayern-Talente: Vidovic geht, Wanner bleibt

Bis zum 1. September, also kommenden Donnerstag, ist das Transferfenster noch geöffnet - und beim FC Bayern wird es zwei weitere Abgänge geben.

München - Stürmer Joshua Zirkzee weilte am Wochenende bereits in Italien, der 21-jährige Niederländer wechselt für rund 8,5 Millionen Euro zum FC Bologna. Laut Sky soll Bayern an einem möglichen Weiterverkauf zu 50 Prozent beteiligt werden und besitzt auch ein Rückkaufrecht. Gut verhandelt!

Offensiv-Allrounder Gabriel Vidovic (18) wird nicht verkauft, sondern verliehen. Borussia Mönchengladbach und besonders Hertha BSC sind heiß auf das Bayern-Talent, auch aus dem Ausland gibt es Interesse. Vidovic soll Spielpraxis sammeln.

AZ-Info: Paul Wanner bleibt definitiv beim FC Bayern

Das gilt auch für Paul Wanner, doch der 16-Jährige bleibt diesen Sommer aber definitiv bei Bayern. Wie die AZ erfuhr, wird Wanner in der U19 und U23 eingesetzt werden, er trainiert zudem mit den Profis, ist fester Bestandteil des Kaders. Das Trainerteam ist mit Wanners Leistung sehr zufrieden, er braucht angesichts der Top-Konkurrenz aber Geduld.