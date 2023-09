ZDF berichtet über Spiel des FC Bayern: "heute journal"-Moderatorin passiert Fauxpas

Am Freitagabend wird im ZDF das Ergebnis des Bundesliga-Topspiels zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen verkündet. Aber die Partie ist noch nicht beendet...

München - Es ist schon so eine Sache mit der Aktualität: Am Freitagabend wollten sie in der Redaktion des ZDF augenscheinlich besonders schnell sein und leisteten sich eine kuriose TV-Panne.

Peinlicher ZDF-Patzer: Moderatorin meldet falsches Ergebnis vom laufenden Spiel des FC Bayern

Denn bei der Berichterstattung im "heute journal" zum Bundesliga-Topspiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen hatten die Fernsehmacher die Rechnung ohne Schiedsrichter Daniel Schlager und Leverkusens Elfmeterschütze Exequiel Palacios gemacht.

Im Sport-Nachrichtenblock kam Moderatorin Hanna Zimmermann unter anderem auf den abendlichen Auftritt des FC Bayern in der Allianz Arena zu sprechen. "In der Fußball-Bundesliga standen bei den Männern heute die beiden Vereine an der Tabellenspitze auf dem Platz. Der FC Bayern München spielte gegen Bayer Leverkusen und gewann 2:1."

In München lief in diesem Moment noch die Nachspielzeit und wenige Augenblicke später versenkte Palacios seinen Strafstoß zum 2:2-Endstand...

Auf "X", dem ehemaligen "Twitter", spalteten sich die Reaktionen. Sportjournalist Florian Reis postete den Ausschnitt. "Pala zählt nochmal nach" antwortete der offizielle Leverkusener Account. Reporter-Legende Rolf "Rollo" Fuhrmann schrieb nur "Ich war's nicht!". Ansonsten meinte ein User, das ZDF würde nach gefühlten Temperaturen auch gefühlte Ergebnisse einführen. Auch ernste Kommentare waren dabei, in denen davon geschrieben wurde, dass man dafür GEZ zahlen würde oder gefragt wurde, ob das ZDF "gar nichts mehr auf die Reihe" kriege.

Aua, das war wirklich peinlich!