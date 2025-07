Woltemade bereits informiert: Der FC Bayern hat sich nach AZ-Infos entschieden

Zwei Angebote hat der FC Bayern für Nick Woltemade abgegeben, doch der VfB Stuttgart lehnte jeweils ab – und verweigerte direkte Gespräche über einen Transfer. Nach AZ-Infos ziehen die Münchner nun Konsequenzen.

Am 28. Juli steigt Nick Woltemade nach seinem Sommerurlaub wieder ins Training ein, nur 50 Kilometer von München entfernt, in Rottach-Egern am malerischen Tegernsee. Doch der 23-jährige Stürmer wird dabei das Trikot des VfB Stuttgart tragen – und nicht das des FC Bayern. Die Münchner verzichten in diesem Sommer bekanntlich auf ein Trainingslager vor der Haustür von Ehrenpräsident Uli Hoeneß und bereiten sich stattdessen ab kommender Woche an der Säbener Straße auf die neue Saison vor. Und sie verzichten – vorerst – auch auf ein neues Angebot für Woltemade.

FC Bayern zieht sich aus Woltemade-Poker zurück

Nach AZ-Informationen hat sich der FC Bayern aus den Verhandlungen um die Verpflichtung des 23-jährigen Stürmers zurückgezogen, nachdem der VfB zwei Angebote abgelehnt hatte. 50 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni waren für die Stuttgarter Spitze um Vorstandschef Alexander Wehrle nicht genug, um sich überhaupt einmal mit den Bayern-Bossen an einen Tisch zu setzen und zu sprechen.

Was für Verwunderung bei den Münchnern und der Woltemade-Seite sorgte. "Wenn ein Bundesliga-Rekordangebot von 55 Millionen Euro nicht einmal für ein gemeinsames persönliches Treffen reicht, stellt sich die Frage, was der VfB eigentlich für außergewöhnlich hält. Das war so nicht abzusehen", sagte Danny Bachmann, der Berater des Nationalstürmers, kürzlich der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Stuttgarts Vorgehen wird kritisiert

Wehrle meinte zuvor bei Sky: "Wenn irgendetwas Außergewöhnliches passiert, von irgendeinem Verein, da geht es ja nicht nur um Bayern München, sind wir Profis genug, um uns an den Tisch zu setzen." Das ist nicht passiert, daher zieht sich der FC Bayern nun zurück. Und der Ball liegt bei Stuttgart. Wollen die Schwaben wirklich auf eine solch hohe Ablösesumme verzichten?

Wie die AZ weiter erfuhr, wurde Woltemade über die Entscheidung der Münchner informiert. Es herrscht Verständnis, dass Bayern aufgrund des Vorgehens des VfB kein weiteres Angebot abgeben möchte. Nach jetzigem Stand wird Woltemade daher in der kommenden Saison für die Schwaben auflaufen, sein Vertrag ist bis 2028 datiert.

Zukunft von Woltemade offen

Ob bis zum Ende der Transferperiode noch einmal Bewegung in die Personalie kommt, hängt von den Stuttgartern ab. Woltemade hat dem Klub klargemacht, dass er sofort zu Bayern wechseln möchte. Und zwar nur zu Bayern.

Das Ausland reizt ihn in der aktuellen Phase seiner Karriere nicht so sehr, er möchte in Deutschland bleiben und sich für die WM 2026 empfehlen. Im Dress des FC Bayern. Nur sieht es derzeit nicht danach aus, dass die Münchner und Stuttgart zusammenkommen.