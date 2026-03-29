Wirtz vermisst Kumpel Musiala: "Freue mich, wenn er bald wieder zurück ist"

Florian Wirtz ist nach dem 4:3-Sieg in der Schweiz der gefeierte Mann. Der Offensiv-Star des FC Liverpool ist an allen vier Treffern direkt beteiligt. Eines fehlt ihm aber noch zu seinem Glück: Kumpel Jamal Musiala.

Zu Null? Nicht seine Sorge. Aber wenn's eben nicht klappt, dass die deutsche Nationalmannschaft ohne Gegentor bleibt wie beim 4:3 in Basel gegen die Schweiz, dann hat man ja Florian Wirtz. "Dass wir drei Tore kassieren, ist ein bisschen ärgerlich", sagte der Liverpool-Profi nach dem wilden Start ins Turnierjahr und meinte mit Blick auf die kommenden Test-Aufgaben wie am Montag in Stuttgart gegen Ghana sowie die WM-Endrunde im Juni/Juli: "Wenn wir am Ende immer vier machen, ist das egal."

Was einer wie der Bundestrainer naturgemäß anders sieht. "Ein Zu-Null immer schön und gut", meinte Julian Nagelsmann, "am Ende erwarte ich, dass wir gewinnen." Dank Wirtz, der am Freitag zwei Traumtore erzielte und zwei Vorlagen lieferte. Auf die Reporterfrage, ob dieses 38. sein bestes Länderspiel gewesen sei, antwortete der frühere Leverkusener: "Wahrscheinlich schon."

Florian Wirtz lieferte in der Schweiz eine Gala und war an allen vier Toren beteiligt. © IMAGO/Jan Huebner

"Er küsst den Ball", schwärmte Pascal Groß von Wundermann Wirtz, der einer der WM-Stars werden könnte. Für Nagelsmann ist der 22-Jährige "ein Weltfußballer", den er laut eigener Aussage nach dem holprigen Start ins Dasein in der Premier League in vielen Gesprächen aufgebaut habe. "Er hat sich dabei extrem geöffnet", verriet Nagelsmann und deshalb könne er jetzt, da es wieder läuft, auch "stärker sein als jemals zuvor".

Wirtz leidet mit Musiala: "Nicht schön, wenn man lange verletzt ist"

Fehlt nur noch einer zu Wirtz' wirklichem Glück – und das ist Jamal Musiala. Sein Kumpel, mit dem er bei der Heim-EM 2024 zauberte und verzückte, befindet sich bei Bayern erneut im Aufbautraining. "Ich weiß, dass es nicht schön ist, wenn man lange verletzt ist. Man will einfach wieder ohne Probleme spielen", erklärte Wirtz und meinte: "Ich frage Jamal ab und zu, wie es aussieht. Und wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe für ihn, dass er bald wieder bei 100 Prozent ist." Um dem Zauberduo namens "Wusiala" gerecht zu werden.

Sehnsucht und Vorfreude auf eine gemeinsame WM sind groß, so Wirtz: "Natürlich kann Jamal uns sehr gut helfen. Deswegen freue ich mich, wenn er bald wieder zurück ist."