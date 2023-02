Wird's teuer für Neuer?  FC-Bayern-Keeper könnte Millionenstrafe drohen

Nach seinem Unfall auf der Skipiste und dem nicht autorisierten Interview muss Manuel Neuer noch zum Rapport. Drücken ihm die Bayer Verantwortlichen eine Geldstrafe in Millionenhöhe aufs Auge?

München – Nach den brisanten Aussagen des Torhüters haben sich zumindest Coach Julian Nagelsmann mit Manuel Neuer ausgesprochen. Von den Bayern-Verantwortlichen wird es höchstwahrscheinlich eine Geldstrafe geben. Sie könnte wohl theoretisch in die Millionen gehen.

Neuer muss noch zum Rapport beim FC Bayern

"Ich weiß und kann nachvollziehen, dass das ein sehr spannendes Thema ist. Ich bitte euch aber auch, das einfach ruhen zu lassen", sagte Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker). So ganz in Ruhe wird das Thema dennoch nicht gelassen. Mit ziemlicher Sicherheit muss Manuel Neuer noch zum Rapport an die Säbener Straße – ihm droht eine saftige Geldstrafe.

Vertragsstrafen bei den FC-Bayern-Spielern durch Klausel

Die " berichtete jetzt, dass diese in Millionenhöhe anstehen kann. In neuen Spielerverträgen steht demnach eine Klausel, dass Strafen in der Höhe von bis zu einem Brutto-Monatsgehalt kassiert werden können. Die Klausel greift unter anderem bei "vorsätzlichen" wie "fahrlässigen" Vergehen. Entscheidet sich der Verein, dass die Ski-Tour von Neuer fahrlässig war, könnte die Klausel greifen.

Neuer weist Vorwürfe der Leichtsinnigkeit zurück

Neuer scheint zu wissen, was auf ihn zukommen könnte. Im Interview wies er alle Vorwürfe der Leichtsinnigkeit von sich: "Das war eine Trainingseinheit – Regeneration für Körper und Psyche. Ich bin diese Strecke schon zigfach gefahren". Bei einem kolportierten Jahresgehalt von 21 Millionen beim FC Bayern könnte ein Monatsgehalt dann rund 1,7 Millionen Euro sein. Auch für den Nationalkeeper eine ganze Menge.