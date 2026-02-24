Wirbel um "Big Nick": Woltemade und der FC Bayern – das ist dran

Wilde Gerüchte um einen Abschied aus Newcastle im Sommer. Nach AZ-Infos gibt es aktuell keinen Kontakt zum FC Bayern.

Vor ein paar Tagen kochte die Gerüchteküche bei Nick Woltemade mal wieder über: Der Stürmer, der erst vor dieser Saison für rund 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselt war, könne die Engländer womöglich bereits im Sommer wieder verlassen, hieß es in einem recht wilden Bericht von der Insel.

Newcastle sei offen für einen Verkauf – und der FC Bayern wie schon im Sommer 2025 einer der potenziellen Abnehmer. Wirbel um "Big Nick". Woltemade und Bayern – der nächste Versuch?

Wertschätzung ist groß



Wie die AZ erfuhr, ist an der Geschichte nichts dran. Zwischen den Bayern-Bossen und der Woltemade-Seite gab es seit dem Transfer zu Newcastle keinen Kontakt mehr, der 24-Jährige will sich voll auf seine Leistung bei Newcastle und dann auf die WM im Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft konzentrieren. Was danach passiert, wird man sehen.

Grundsätzlich ist die gegenseitige Wertschätzung groß, nicht umsonst hätte Bayern Woltemade gerne aus Stuttgart verpflichtet. Der Wechsel scheiterte an den hohen Ablöseforderungen des VfB. Unter anderem Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte sich stark für Woltemade eingesetzt und auch persönlich mit dem Angreifer gesprochen - letztlich vergeblich.

Woltemade-Fan: Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Guter Premier-League-Start

Obwohl die erste Saison in Newcastle nicht perfekt für Woltemade läuft, fühlt er sich nach AZ-Informationen in seiner neuen Mannschaft und der Stadt im Nordosten Englands wohl. Nach einem sehr guten Start mit vier Toren in den ersten fünf Premier-League-Spielen ging Woltemades Quote anschließend nach unten. In den folgenden 19 Partien in der stärksten Liga der Welt traf Woltemade nur noch dreimal, zuletzt saß er auch öfter mal auf der Bank. Insgesamt liegt er nach 40 Einsätzen für Newcastle bei zehn Toren und vier Vorlagen. Was immer noch eine ordentliche Bilanz ist.

Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2027: Harry Kane. © IMAGO/Michael Nibel

Und doch kamen die Wechselgerüchte auf. "Wie ich gehört habe, werden Newcastle und Woltemade im Sommer Gespräche führen, um den besten Weg für die Zukunft zu finden", sagte Transfer-Experte Ben Jacobs. Newcastle sei "tatsächlich offen für einen Verkauf." Davon hat Woltemade selbst bislang nichts gehört. Sein Fokus liegt auf dem Playoff-Rückspiel in der Champions League am Dienstag gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan (21 Uhr/DAZN), das Hinspiel hatte Newcastle mit 6:1 gewonnen.

Der FC Bayern und die Kane-Frage

Woltemade agierte in dieser Partie auf seiner Lieblingsposition als hängende Spitze hinter Anthony Gordon, dem gleich vier Tore gelangen. Und der Woltemade die Ausführung eines Elfmeters verweigerte. Daher gerieten Gordon und Kapitän Kieran Trippier kurz aneinander. "Gordy hatte einen Hattrick erzielt, und ich wollte, dass Nick einen Elfmeter schießt", sagte Trippier bei TNT Sports. Gordon erklärte: "Ich bin Stürmer und unser Elfmeterschütze, also möchte ich so viele Tore wie möglich schießen."

Das will auch Woltemade - und zwar am liebsten in der Rolle als zweiter Angreifer und nicht ganz allein vorne im Sturmzentrum. Beim FC Bayern wird man Woltemades Entwicklung genau verfolgen. Heiß würde das Thema vor allem dann werden, falls Harry Kane seinen 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern sollte. Am 32-jährigen Engländer gibt es großes Interesse aus Saudi-Arabien und vom FC Barcelona.