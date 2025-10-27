AZ-Plus

"Wir sind bereit für mehr": Müller trifft bei Vancouvers Playoff-Sieg

Erstes Playoff-Spiel, erstes Tor, erster Sieg: Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben im Spiel gegen den FC Dallas viele Gründe für gute Laune. In seiner Reaktion ist Müller unkonventionell.
AZ/dpa |
Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps jubeln gegen den FC Dallas.
Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps jubeln gegen den FC Dallas. © IMAGO / Sports Press Photo

Thomas Müller hat in seinem ersten MLS-Playoffspiel getroffen und seine Vancouver Whitecaps zu einem souveränen 3:0 gegen den FC Dallas geführt. Müller erzielte per Foulelfmeter in der 60. Minute das 2:0 und verbuchte damit wettbewerbsübergreifend bereits den neunten Treffer seit seinem Wechsel nach Kanada vor zwei Monaten. 

Fürs Weiterkommen im Modus Best-Of-Three der ersten Playoff-Runde braucht es noch einen weiteren Sieg für Vancouver. Am Samstagabend (Ortszeit) treffen die Teams in Dallas aufeinander.

"Ich will Spaß haben mit den Jungs": Müller fühlt sich in Vancouver wohl

Thomas Müller trifft per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0.
Thomas Müller trifft per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0. © IMAGO/Amy Elle/SPP

"Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert. Das war der Plan. Die Balance finden zwischen Angreifen und bereit sein für Konter. Wir haben die gut kontrolliert und den Ball gut verteilt", sagte Müller im Anschluss bei Apple TV. "Aber das war nur ein Sieg, wir brauchen noch einen Zweiten."

Gefragt, was die Whitecaps ausmache, antwortete er: "Wenn ich kein Spieler wäre, sondern ein Experte, würde ich sagen, dieses Team hat einen guten Zusammenhalt. Aber als Spieler verrate ich keine Geheimnisse. Wir sind bereit für mehr. Und ich will Spaß haben mit den Jungs."

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Play Fair vor 2 Minuten / Bewertung:

    großße freude über müllers tolle leistungen in der mls.
    auch menschlich ist müller nach wie vor einzigartig.
    ein klasse botschafter des fc bayern in usa.
    es müllert!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • dakaiser vor 49 Minuten / Bewertung:

    Bei aller Sympathie für unseren Thomas. Aber wen interessiert das?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Analyst vor 29 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von dakaiser

    Mich z.B. ich beobachte einige unserer ehemaligen Spieler,im besonderen Müller.Wenn’s dich nicht Interessiert,lies es einfach nicht,dann nervst auch nicht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
