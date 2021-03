"Wir brauchen alle Spieler": Flick positioniert sich im Abstellungs-Streit um Lewandowski

Hansi Flick über Abstellung für WM-Quali: "Haben noch nichts beschlossen"

"Wir haben noch nichts beschlossen. Kathleen Krüger (Teammanagerin des FC Bayern, d. Red.) ist mit den Spielern, Verbänden und Behörden in Kontakt. Wir gehen kein Risiko ein und wollen die Spieler direkt wieder im Training haben, wenn sie zurückkehren", sagte Trainer Hansi Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker).

Hintergrund der Diskussion ist die Verbreitung der britischen Covid19-Mutante: Mit Blick auf die geltenden Corona-Bestimmungen müsste Lewandowski bei seiner Wiedereinreise nach Deutschland für zehn Tage in Quarantäne gehen – selbst wenn er einen negativen Test vorweist.

Flick dazu: "Wenn ein Spieler in Quarantäne gehen muss, ist es dem Verein erlaubt, einzugreifen. Für uns hat der Countdown begonnen, von daher brauchen wir alle Spieler."