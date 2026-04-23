Der FC Bayern steht durch ein 2:0 in Leverkusen im Pokalfinale. Dabei zeigte Jamal Musiala, dass er immer besser in WM-Form kommt.

Jamal Musiala humpelte ein bisschen, als er in die Gästekabine ging. Der 23-Jährige wirkte nach dem 2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen fix und fertig, ausgepumpt. "Ich habe mit ihm gerade gesprochen, da sagte er, dass er müde ist", bestätigte Bayern-Präsident Herbert Hainer wenige Minuten später in der Mixed-Zone der BayArena.

Musiala legte nach dem Bayern-Sieg in der Kabine auf

Trotzdem: Zeit, groß durchzuatmen hatte Musiala an jenem Mittwochabend nicht. Die Pflicht rief. Als Kabinen-DJ musste er die passende Musik für den ersten Einzug ins Pokalfinale seit sechs Jahren auflegen. Wichtig. Das musste gebührend gefeiert werden. Da wollte ihm auch nicht Hainer die Show mit einer Lobeshymne stehlen oder gar den Partycrasher spielen. "Es wird genügend gesagt", witzelte er: "Da will auch keiner mehr was vom Präsidenten hören."

Der Youngster des FC Bayern hatte aber noch mehr als das Finalticket zu feiern. Seine Leistung. Die Formkurve bei Musiala zeigt nach oben (AZ-Note 2). Das dürfte den ehrgeizigen Zehner fast genauso befriedigen. "Ich will keine Ausreden", hatte er selbst vor wenigen Wochen betont: "Wenn ich auf dem Platz bin, muss ich performen und liefern." Das gelingt ihm zuletzt immer besser. Man sieht wieder mehr Magic Musiala.

Ich habe ihn jetzt schon in den letzten Wochen und Tagen, als er nach seiner Blessur gegen Bergamo zurück war, als sehr aktiv für die Mannschaft wahrgenommen. Max Eberl

FC Bayern: Eberl lobt Youngster Musiala

Gegen die Werkself suchte Musiala das Dribbling, war oftmals nur mit einem Foul zu stoppen. Und belohnte sich, wie schon am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart (4:2), mit einem Scorerpunkt. Musiala legte den Führungstreffer von Harry Kane auf. "Ich habe ihn jetzt schon in den letzten Wochen und Tagen, als er nach seiner Blessur gegen Bergamo zurück war, als sehr aktiv für die Mannschaft wahrgenommen", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Musiala spiele laut Eberl "unglaublich intensiv" und habe "immer wieder seine Momente". Einzig ein Treffer gelang ihm gegen die Werkself nicht. Leverkusens Robert Andrich verhinderte seine beste Chance mit einer Rettungstat kurz vor der Linie (49.). Es wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Aber durch den Sieg am Ende wohl verschmerzbar.

Freut sich über die Leistungssteigerung von Jamal Musiala: Bayern-Sportvorstand Max Eberl. © IMAGO

Musiala wird in der heißen Phase beim FC Bayern gebraucht

Außerdem stehen in den nächsten Wochen noch weitere wichtige Spiele an, in denen Musiala-Tore dem Klub gut stehen würden. Allem voran im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. "Jetzt in den großen Spielen brauchen wir ihn", stellte Eberl klar. Zumal Serge Gnabry jüngst einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel erlitt und damit mehrere Monate ausfallen wird.

Aber nicht nur beim FC Bayern wird Musiala deshalb in den kommenden Wochen dringend gebraucht – auch bei der Nationalmannschaft. "Natürlich braucht er noch weitere Spielpraxis, aber es ist toll für den FC Bayern und die Nationalmannschaft", so Hainer. Denn beim DFB-Team musste Gnabry nun ebenfalls notgedrungen absagen: "Was die Weltmeisterschaft mit dem DFB-Team angeht, das ist leider vorbei für mich. Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zuhause aus unterstützen."

Die Leistungssteigerung von Musiala kommt also auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann gerade recht.