Wiesn-Eskapaden der FC-Bayern-Stars? Kompany zeigt sich gelassen

Vincent Kompany blickt entspannt auf das anstehende Oktoberfest und mögliche Eskapaden seiner Bayern-Stars. "Wenn was passiert, dann lösen wir das zusammen", sagt der Belgier.

Am Samstag ist es wieder so weit: Pünktlich um 12 Uhr wird Oberbürgermeister Dieter Reiter traditionell im Schottenhamel-Festzelt das erste Fass Bier anzapfen und damit das diesjährige Oktoberfest offiziell eröffnen!

Neben unzähligen anderen Promis wird es natürlich auch heuer wieder den einen oder anderen Bayern-Star auf die Wiesn verschlagen. Trainer Vincent Kompany lässt seinen Spielern diesbezüglich eine lange Leine und vertraut auf deren Professionalität, wie er am Freitag durchblicken ließ.

Kompany vertraut seinen Spielern: "Sind keine Kinder mehr"

"Natürlich ist es ein besonderes Gefühl in dieser Zeit in München, das spüren wir alle! Aber ich habe Vertrauen auch in diese Momente, die Spieler sind keine Kinder mehr, haben teils selbst Kinder - die wissen, wie man sich verhalten muss", sagte der Belgier vor dem Auswärtsspiel des Rekordmeisters am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky).

Dass es dabei auch mal zu Eskapaden kommen könnte, schließt der Bayern-Coach nicht gänzlich aus. "Wenn etwas passiert, dann lösen wir das zusammen. Ich bin Trainer und weiß, dass das dazugehört", so Kompany, einst selbst Spieler auf Weltklasse-Niveau: "Aber wenn ich jetzt zehn Jahre Bayern-Trainer bin, dann kann ich mir vorstellen, dass ein- oder zweimal etwas passiert in dieser Zeit, was wir lösen müssen."

FC Bayern bestreitet vier Spiele während der Wiesn

Was private Wiesn-Besuche angeht, meint es der Spielplan heuer gut mit den Bayern-Spielern. Das Oktoberfest geht heuer vom 20. September bis zum 5. Oktober. In diesem Zeitraum sind für den Rekordmeister insgesamt vier Spiele angesetzt. Nach der Partie in Hoffenheim am Samstag steht keine Englische Woche an.

Weiter geht es dann am kommenden Freitag daheim gegen Werder Bremen, danach folgen die Auswärtsspiele gegen den FC Pafos (30. September) in der Champions League und Eintracht Frankfurt (4. Oktober) in der Bundesliga.