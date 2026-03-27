Wie Neuers Reklamierarm zum Kult wurde – und was der FC-Bayern-Kapitän selbst dazu sagt

Manuel Neuer feiert seinen 40. Geburtstag. Der Reklarmierarm wurde schnell das Markenzeichen des Kapitäns des FC Bayern – ein Blick auf die bisherige Karriere des Welttorhüters.

Früher Lebensinhalt, nun Nebensache für Manuel Neuer: Das WM-Testländerspiel Schweiz gegen Deutschland. Anspannung adé, Party on. Der frühere Nationaltorwart des DFB, der mit seiner Ehefrau Anika und Sohn Luca (2) am Tegernsee lebt, feiert am Freitag einen runden Geburtstag, seinen 40. Motto: Lieber eine Rede halten, keine Bälle.

Nach 124 Länderspielen ist der gebürtige Gelsenkirchener nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten. Ein Comeback vor der Nordamerika-WM in diesem Sommer wird es nicht geben. Noch bis Saisonende läuft sein Vertrag beim FC Bayern. Ob er doch noch ein weiteres Jahr dranhängt, ob er sich fit genug fühlt, um in seine dann 16. Saison bei den Münchnern zu gehen, will er zeitnah entscheiden. Seit Dezember erlitt er drei Muskelfaserrisse, kämpfte sich durch die Mühlen der Reha stets wieder zurück ins Tor. Es scheint, als hebe sein Körper den Reklamierarm. Nach dem Motto: Manu, lass' gut sein! Lass' andere ran wie Jonas Urbig, den Kronprinzen bei Bayern, 22 Jahre jung.

Der Reklamierarm ist zu Neuers Markenzeichen geworden

Der Reklamierarm ist im Laufe seiner Karriere zu Neuers Markenzeichen geworden. Als Ausdruck der Majestätsbeleidigung. Denn wenn der Weltmeister von 2014, der fünfmalige Welttorhüter, ein Tor kassiert, hebt er seinen Arm zum Protest. Aus einem Reflex wurde ein Automatismus. Ein Tor gegen Neuer? Kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen! Abseits!? Handspiel!? Irgendwas muss gewesen sein! Der Reklamierarm ist längst Kult. Was er selbst mit Humor nimmt. "Es gibt sogar Emojis dafür", sagte er einmal und erklärte sein Gebaren: "Ich werde immer alles tun, damit unsere Mannschaft einen Vorteil hat. Es ist aber keine böswillige Aktion, wenn ich nach Gegentoren den Arm hebe. Dass sich Leute darüber lustig machen, ist für mich kein Problem."

Vor 30 Jahren, als der kleine Manuel Peter – so sein zweiter Vorname – zehn Jahre alt war, nutzte er seinen langen Arm nicht zum Reklamieren, sondern hauptsächlich zum Tennisspielen. Als Mitglied des TG Gold-Weiß Gelsenkirchen lieferte er sich mit seinem älteren Bruder Marcel zahlreiche Filzball-Duelle. Boris Becker war sein Vorbild.

Karrierehöhepunkte: Triple 2013 mit dem FC Bayern und der WM-Titel 2014

Vor 20 Jahren, als Manuel längst volljährig war, hatte er sich den Kindheitstraum vom Fußballprofi erfüllt. Und das bei seinem Herzensverein FC Schalke 04. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften. 2006 schloss Neuer das Fußball-Teilinternat Berger Feld in Gelsenkirchen-Buer mit der Fachhochschulreife ab. Zu Beginn der Saison 2006/07 rückte er bei Schalke zur Nummer zwei auf und löste rasch Frank Rost als Stammtorhüter ab. Ein Fingerzeig der großen Karriere.

Vor zehn Jahren war Neuer auf dem Zenit. 2016 hatte er nach dem Wechsel 2011 für 30 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mit seinen riskanten wie spektakulären, aber meist effektiven Ausflügen als Sweeper-Keeper hob er das Torwartspiel auf ein neues Level. Im Juni 2009 wurde Neuer Nationaltorwart, seit der WM 2010 ist er Deutschlands Nummer eins. Seine Karrierehöhepunkte: Das Triple 2013 mit dem FC Bayern und der WM-Titel 2014 in Brasilien. Der Reklamierarm war längst sein Markenzeichen geworden.

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Manuel Neuer hat beim FC Bayern Legendenstatus erreicht

Trotz mehrerer Mittelfußbrüche und eines komplizierten Unterschenkelbruchs, den er sich nach der WM 2022 in Katar (Vorrunden-Aus) beim Skifahren zuzog, stand Neuer in den bis dato 590 Pflichtspielen über 53.000 Minuten im Bayern-Tor. Nach Sepp Maier und Oliver Kahn hat ein dritter Torhüter in München Legendenstatus erreicht.

Auch als U40-Keeper will Neuer sich noch beweisen, vor allem in den anstehenden Viertelfinal-Duellen der Champions League gegen Real Madrid. Für Bayern-Trainer Vincent Kompany, der zwei Wochen nach Neuer 40 wird, ist es "beeindruckend, wie sich Manu mental immer wieder motiviert, diese Top-Leistungen zu bringen." Der Schlüssel zum Erfolg sei Neuers "Hunger". Darauf, einen Ball zu fangen, ein Spiel zu gewinnen, eine Trophäe zu stemmen. Doch wie lange noch?

Der Tag kommt, da wird man sie vermissen. Neuer und seinen Reklamierarm.