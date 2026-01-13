Wie lange fällt Stanisic aus? Jetzt äußert sich Bayern-Trainer Kompany

Josip Stanisic wird dem FC Bayern in den kommenden Wochen fehlen. Die Zahl der Alternativen ist aktuell überschaubar.

Wie schnell es gehen kann, zeigt der Fall Josip Stanisic. Der Abwehrspieler zog sich am Sonntagabend beim 8:1 gegen den VfL Wolfsburg eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk zu und muss erstmal zuschauen.

Wie lange? Bei Stanisic werde es "im Januar nichts mehr, ab Februar müssen wir sehen, wann er wieder anfangen kann", meinte Trainer Vincent Kompany und ergänzte, um den Erwartungsdruck eines zu frühen Comebacks zu senken: "Aber auch da kann es sein, dass er noch ein paar Wochen fehlt, das ist von der Genesung abhängig."

Wer könnte Stanisic ersetzen?

Wie sehen die Alternativen für den flexiblen Verteidiger aus, der zuletzt meist links in der Viererkette agierte, aber auch rechts oder zentral spielen kann? Hiroki Ito, der als Linksfuß auch für die Linksverteidiger-Position infrage käme, aber eher als Ersatz für die zentrale Abwehr gilt. Dazu Sacha Boey. Doch der Franzose ist seit Längerem erkrankt. Sein letzter Kurz-Einsatz als Rechtsverteidiger: Am 1. November gegen Leverkusen (3:0). Von August bis Mitte Oktober war Boey wegen einiger Ausfälle in der Defensive plötzlich wichtig, machte einige Spiele von Beginn an. Alles verflogen, in der internen Hierarchie ist der 25-Jährige weit nach hinten gerutscht.

Grund dafür sollen Schwächen in Sachen Disziplin und Herangehensweise sein. Wie die Abendzeitung berichtete, soll Kompany mit Boeys Einstellung nicht immer zufrieden gewesen sein. Als er einmal eingewechselt werden sollte, habe Boey zu lange gebraucht, um sich fertig zu machen. Was Kompany erzürnte. Ergebnis: Kein Wechsel.

Dafür bald ein Vereinswechsel? Das Problem für das Januar-Transferfenster: Aktuell hat Boey aufgrund seiner Erkrankung keine Spielpraxis, kein Training, keinen Rhythmus. Das macht es schwer, den 30 Millionen Euro teuren Transfer (kam im Januar 2024 von Galatasaray Istanbul) zu verkaufen. Auffällig: Weder Kompany noch Christoph Freund sprachen am Dienstag ausführlich über Boey. Der Sportdirektor meinte lediglich: "Bitter, dass er so lang krank und immer noch nicht fit ist. Das Wichtigste ist, dass er wieder fit wird. Aber es gibt einen hohen Konkurrenzkampf auf dieser Position."

Davies fällt auch in Köln aus

Als Stanisic-Ersatz fehlt aktuell auch der etatmäßige Linksverteidiger Alphonso Davies. Der 25-Jährige ist ebenfalls erkrankt und noch keine Option für das Köln-Spiel. "Bei Phonzy ist es nicht so schlimm", sagte Kompany, der hofft, dass Davies noch diese Woche eine Trainingseinheit bestreiten könne, "damit wir ihn auf die Bank nehmen können fürs ein oder andere Spiel."

Alphonso Davies fehlt den Bayern aktuell krankheitsbedingt. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Den Platz von Stanisic wird in Köln wohl Tom Bischof einnehmen, der gegen Wolfsburg noch auf der Sechs spielte. Der 20-Jährige bevorzugt zwar die zentrale Position, hat in dieser Saison mit seiner Dynamik, gepaart mit Eleganz, bereits Top-Leistungen als Lückenbüßer links hinten gebracht. Für Bischof gehe es laut Kompany darum, "dass er nach dem Sprung von Hoffenheim zu Bayern Spielminuten bekommt und darum, der Mannschaft zu helfen. Ich freue mich auf seine Entwicklung, weil er noch besser werden wird."

So könnte sich Bischof wieder in die Nationalmannschaft spielen, als Backup für David Raum (RB Leipzig), der momentan als Linksverteidiger unter Julian Nagelsmann gesetzt ist. Der WM-Traum von Bischof lebt. Sein Konkurrent: Nathaniel Brown (22/Frankfurt), bisher zwei Länderspiele als Einwechselspieler.