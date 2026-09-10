Wie ein impressionistisches Gemälde: So sieht das neue Wiesn-Trikot des FC Bayern aus

Der FC Bayern bringt erneut ein Sondertrikot zur Wiesn heraus. Ein Pflichtspiel hat der Rekordmeister während der Oktoberfest-Zeit heuer aber nicht.

Die Bayern-Stars um Harry Kane bekommen auch heuer ein Sondertrikot für die Wiesn.

Noch etwas mehr als eine Woche, dann startet in München das Oktoberfest - und anlässlich des größten Volksfestes der Welt wird der FC Bayern auch heuer wieder sein mittlerweile Tradition gewordenes Wiesn-Trikot herausgeben.

Offiziell vorgestellt wurde das Sonder-Leibchen noch nicht. Das auf Trikot-Leaks spezialisierte Portal "Footyheadlines" hat auf seiner Website nun aber schon erste Bilder des neuen Wiesn-Leibchens veröffentlicht.

Bei der Gestaltung des Shirts hat sich Ausrüster Adidas - nunja - ausgetobt. Grundfarbe ist schwarz, doch darüber sind allerlei bunte Farben, die wie auf einem impressionistischen Gemälde verwischt wurden. Einzig der Kragen und die Enden der Ärmel sind komplett in schwarz gehalten.

So soll das diesjährige Wiesn-Trikot des FC Bayern aussehen. © Footyheadlines

Beim Vereinswappen hat Adidas die verspielte Version aus dem vergangenen Jahr übernommen, welche bereits im Wiesn-Stil designt wurde. Dieses hebt sich wie die Sponsorenlogos und die drei Adidas-Streifen an den Ärmeln durch ihren weißen Farbton vom Rest des Trikots ab.

Das steckt hinter dem Design des Wiesn-Trikots

Hintergedanke des doch etwas ausgefallenen Designs: Das farbenfrohe und ziemlich wild wirkende Trikot soll das hektische Treiben auf dem Oktoberfest und die bunten Lichter der Fahrgeschäfte symbolisieren. Ergänzend dazu sollen auch die schwarzen Hosen bunte Streifen erhalten, die Stutzen hingegen ganz in schwarz gehalten werden.

So soll das diesjährige Wiesn-Trikot des FC Bayern aussehen. © Footyheadlines

In welchem Spiel die Bayern-Stars die Trikots überstreifen werden, ist noch nicht bekannt. Für gewöhnlich tragen die Münchner ihre Wiesn-Leibchen bei den Heimspielen während der Oktoberfest-Zeit - doch davon gibt es heuer keine. Die diesjährige Wiesn (19. September bis 4. Oktober) fällt ausgerechnet genau in die XXL-Länderspielpause.

So soll das diesjährige Wiesn-Trikot des FC Bayern aussehen. © Footyheadlines

Tragen die Bayern-Stars das Wiesn-Trikot gegen Union Berlin?

Anders als früher, als der Klub-Spielbetrieb im September und Oktober zwei Mal für je zwei Länderspiele unterbrochen wurde, sieht der Rahmenterminkalender dieses Jahr erstmals eine große Länderspielperiode vor. Die DFB-Elf trifft dabei mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in der Nations League auf die Niederlande (24. September in Amsterdam), Serbien (1. Oktober in München) und zwei Mal auf Griechenland (27. September in Augsburg und 4. Oktober in Thessaloniki).

Gut möglich, dass die Bayern das Oktoberfest-Trikot daher nächste Woche Freitag, einen Tag vor Wiesn-Anstich, im Heimspiel gegen Union Berlin tragen werden.