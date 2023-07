Wertvollste Elf der Welt: Zwei FC-Bayern-Spieler sind im Aufgebot

Bei dieser Mannschaftsaufstellung zählt allein der Marktwert. Zwei FC-Bayern-Stars sind in der wertvollsten Elf der Welt vertreten. Würden auch mögliche Neuzugänge vom FC Bayern auflaufen?

Youngster in Front: Jamal Musiala gehört inzwischen zur wertvollsten Elf der Welt.

München - Gute Nachrichten für zwei Spieler des FC Bayern: Sie gehören zur wertvollsten Elf der Welt. Das Fußball-Portal " " gibt diese Top-Mannschaft in regelmäßigen Abständen heraus. Es geht dabei aber nicht um geschossene Tore, auch kein Trainer hat bei der Auswahl seine Finger im Spiel – es zählt allein der aktuelle Marktwert.

Zwei FC-Bayern-Spieler in der wertvollsten Elf der Welt

Im Sturm der fiktiven Mannschaft spielen die aktuellen Superstars Erling Haaland von Manchester City und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Beide haben inzwischen einen Marktwert von 180 Millionen Euro erreicht. Dahinter im offensiven Mittelfeld wirbelt der erste Bayern-Spieler.

Jamal Musiala ist mit seinen 110 Millionen Euro Marktwert ebenfalls gesetzt. Er ist nach dem Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid, der mit einem Marktwert von 120 Millionen Euro ebenfalls in der Aufstellung zu finden ist, der wertvollste Spieler der Bundesliga.

Schwache Saison lässt bei vielen Bayern-Spielern den Marktwert sinken

Kurz nach dem Ende der Bundesliga-Saison wurden die aktualisierten Marktwerte vom deutschen Serien-Meister bekanntgegeben. Gleich elf Spieler verloren dabei an Wert. Am härtesten traf es Sadio Mané und Leon Goretzka, die jeweils um 20 Millionen Euro abgewertet wurden. Mané, im vergangenen Jahr als vermeintlicher Königstransfer vom FC Liverpool geholt, kommt nun nur noch auf einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Goretzka, der zuletzt vermehrt in der Kritik stand, auf 45 Millionen Euro.

Auch ein Bayern-Abwehrspieler ist in der wertvollsten Elf zu finden

Während die Verantwortlichen vom FC Bayern gerade fieberhaft nach Alternativen für die Abwehr suchen, gibt es einen Spieler, der auch in der wertvollsten Elf zu finden ist. Mit 75 Millionen Euro ist Matthijs de Ligt dort gesetzt. Sein Mannschafts-Kumpel Alphonso Davies verpasst mit 70 Millionen Euro Marktwert nur knapp den Sprung in die Top-Marktwert-Elf.

Grund zur Freude bei Jamal Musiala (oben) und Matthijs de Ligt. Beide sind in der wertvollsten Elf der Welt. © imago

Mögliche Neuzugänge vom FC Bayern nicht in der wertvollsten Elf

Der mögliche Neuzugang Kim Min-jae würde mit seinem aktuellen Marktwert von 60 Millionen Euro nicht in der Elf auftauchen. Und auch Wunsch-Stürmer Harry Kane bekommt mit seinen 90 Millionen Euro wohl nur einen Platz auf der fiktiven Ersatzbank.

Wie steht es sonst um die Marktwerte beim FC Bayern?

Nachdem der Kader des FC Bayern durch die Winter-Leihe von João Cancelo fast an der magischen Marktwert-Grenze von einer Milliarde Euro gekratzt hatte, ist es inzwischen mit den Werten etwas nach unten gegangen. Momentan steht der Kader bei 935 Millionen Euro und damit insgesamt auf Platz fünf der Rangliste aller Vereine.



Die vorderen Plätze der wertvollsten Teams belegen Manchester City (1,19 Mrd.), Arsenal London (1,09 Mrd.), Real Madrid (975,50 Mio.) und der FC Chelsea (951,70 Mio.). Vielleicht gibt es ja bald den großen Sprung für den FC Bayern, wenn die nächsten Transfers offiziell sind.