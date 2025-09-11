AZ-Plus

Wermutstropfen für FC-Bayern-Fans: Neue Fotos vom Wiesn-Trikot geleakt

Im Internet sind Bilder vom neuen Wiesn-Trikot des FC Bayern geleakt worden. Die Gestaltung dürfte bei einigen Fans für Unmut sorgen.
Die Trikotgestaltung sorgt immer wieder für Unmut bei den Bayern-Fans. Nun sind Entwürfe für das Oktoberfest-Leibchen aufgetaucht.
Nächste Woche Samstag heißt es wieder: Ozapft is! Und pünktlich zum Anstich für das 190. Oktoberfest wird der FC Bayern freilich auch dieses Jahr wieder ein eigens designtes Wiesn-Trikot präsentieren. Im Internet sind bereits erste Bilder der Leibchen aufgetaucht.

Veröffentlicht wurden die Leaks auf der für gewöhnlich gut informierten Plattform "footyheadlines". Die Leibchen sind demnach überwiegend in hellem Beige gehalten, wobei die drei ikonischen Streifen von Ausrüster Adidas an den Ärmeln durch ihren Grünton hervorstechen.

Zudem sind die Shirts mit hellgrauen Mustern bedruckt, wie man sie bereits vom Jubiläumstrikot aus diesem Frühjahr kennt. Beim Design hat sich Adidas also an klassischen Trachtenfarben orientiert.

So sieht laut der Plattform "footyheadlines" das diesjährige Wiesn-Trikot des FC Bayern aus.
Wiesn-Trikot ohne originales Bayern-Wappen?

Ein Wermutstropfen aus Fan-Sicht: Der Sportartikel-Gigant aus Herzogenaurach hat laut den veröffentlichten Entwürfen darauf verzichtet, das originale Bayern-Wappen auf die Brust zu drucken.

Komplett umgestaltet: So soll das Bayern-Wappen auf dem Wiesn-Trikot aussehen.
Stattdessen wurde das Logo umgestaltet, einzig das kreisrunde Element mit den bayerischen Rauten ist geblieben.

Getragen wird das Trikot während der Wiesn, welche dieses Jahr vom 20. September bis 5. Oktober stattfindet.

