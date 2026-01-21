"Werden alles dafür geben": Warum für den FC Bayern ein Platz in den Top 4 so wertvoll ist

Der FC Bayern empfängt am Mittwoch Union Saint-Gilloise in der Allianz Arena. Wenn die Münchner nach dem achten Spieltag mindestens auf dem vierten Platz landen, sichern sie sich ein besonderes Recht - noch besser wäre ein Platz zwei.

Der Gegner stellt die Bayern-Verantwortlichen vor einige Rätsel. Vor allem Max Eberl, der Sportvorstand, hat so seine Mühe."Ich kann sie so schwer aussprechen, deswegen sage ich: gegen die Belgier – und das mit allem Respekt", meinte Eberl vor dem Champions-League-Duell mit einem Schmunzeln. Union Saint-Gilloise, ein Stadtteilklub aus der Brüsseler Gemeinde Saint-Gilles, hat 2025 erstmals den Meistertitel gewonnen.

"Die machen super Arbeit und haben sehr talentierte Spieler", sagte Trainer Vincent Kompany über seine belgischen Landsleute und ergänzte: "Das ist keine ungefährliche Mannschaft, ich habe Respekt vor ihrer Arbeit." Dennoch: Die Bayern, mit 15 Punkten aus sechs Spielen Tabellenzweiter der Ligaphase, streben den vierten Heimsieg im vierten Heimspiel der Königsklasse und damit die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale an und wollen damit den steinigen Umweg über die Play-offs im Februar (anders als im Vorjahr) unbedingt vermeiden.

Kompany über Musiala: "Lassen das ganz ruhig angehen"

Kapitän Manuel Neuer betonte: "Es ist wichtig für uns, unter die ersten Acht zu kommen. Das wollen wir manifestieren." Was dahinter steckt? Die ersten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, das im März ausgetragen wird. Diese acht Teams umgehen die Playoff-Runde der Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24. Als direkter Achtelfinal-Teilnehmer würden sich die Bayern im Februar zwei Extra-Spiele ersparen. Zur Erinnerung: In der vergangenen Spielzeit setzten sich die Bayern in dieser Zusatzrunde nur knapp gegen Celtic Glasgow durch.

Heimvorteil in den Rückspielen

Wertvoll wäre ein Platz in den Top 4 der Ligaphase, noch besser wäre ein Platz unter den ersten Zwei. Denn in dieser Saison gibt es eine Neuerung im Modus. Die Vereine auf den Plätzen eins bis vier können nicht nur im Achtelfinale, sondern auch im Viertelfinale das entscheidende Rückspiel im eigenen Stadion bestreiten. Der Tabellenerste und -zweite erhalten diesen Vorteil nach der Neuerung auch im Halbfinale.

"Ich würde das gerne erreichen", sagte Kompany. Es sei aber auch keine Garantie dafür, ganz weit zu kommen. " Ab der K.o.-Phase ist es ein anderes Turnier", befand der Bayern-Coach. "Wir werden alles dafür geben, dass wir unseren Spitzenplatz in der Tabelle halten."sagte derweil Nationalspieler Aleksandar Pavlovic vor der Partie gegen Saint-Gilloise. Der Heimvorteil im Rückspiel sei seiner Meinung "schon sehr wichtig". Seine Begründung lautet: "Mit den Fans im Rücken spielt man noch einen Tick besser." Vor dem 7. Vorrunden-Spieltag lagen die Bayern mit 15 Punkten hinter Spitzenreiter FC Arsenal (18) auf dem zweiten Tabellenplatz.

Kimmich und Musiala am Start

Mit dabei gegen die Belgier: Joshua Kimmich, der sich laut Kompany "im Training gut fühlte und gut drauf" war, und Jamal Musiala. Der Spielmacher wird zunächst auf der Bank sitzen und soll im Laufe der Partie weitere Spielpraxis sammeln.

Jamal Musiala feierte gegen Leipzig endlich sein Comeback. © Sven Hoppe/dpa

"Jamal hat immer noch ein Dauergrinsen im Gesicht. Es gibt einen Plan mit ihm, aber wir sind sehr flexibel", betonte Kompany, der sich stets mit der medizinischen Abteilung abstimmt. Der Chefcoach entspannt: "Wir lassen das ganz ruhig angehen."

mit Material der dpa.