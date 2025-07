"Werde weiter Fußballer sein": Thomas Müller äußert sich selbst zu seiner Zukunft

Wie geht es mit Thomas Müller weiter? Nun äußert sich der Weltmeister von 2014 selbst dazu. Europa wird er verlassen, der langjährige Bayern-Profi hat bereits eine klare Präferenz.

München

Thomas Müller hat die Fortsetzung seiner aktiven Karriere als Fußballer bestätigt und liebäugelt mit einem Wechsel nach Nordamerika. "Die MLS ist eine interessante Liga, gerade im Hinblick auf die Fußball-WM in Amerika", sagte der 35-Jährige im Rahmen eines Werbedrehs in einem Video, das die "Bild" veröffentlichte.

Der TV-Sender Sky hatte berichtet, dass Müller demnächst einen Vertrag in der Major League Soccer (MLS) in den USA unterschreiben werde. Müller sagte nun: "Ich habe noch Lust, Fußball zu spielen - und habe mich deshalb auch entschlossen, auf jeden Fall weiterzuspielen. Ich werde weiter Fußballer sein." Europa spiele in seinen Planungen dabei keine Rolle, stellte der Weltmeister von 2014 klar.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Müller: Liebe noch immer die Fußball-Bühne

"Es wird auf jeden Fall eine Auslandserfahrung, da freue ich mich sehr drauf. Dementsprechend bin ich neugierig. Wenn du von Bayern weggehst, herrschen andere Bedingungen. Ich bin entspannt und trotzdem kribbelt es schon langsam", sagte Müller, der bei seinem Herzensverein FC Bayern keinen neuen Vertrag erhielt. Er liebe noch immer die Fußball-Bühne und den Druck, Leistung bringen zu müssen.

Nach einem Vierteljahrhundert – mit 13 Meistertiteln, sechs Siegen im DFB-Pokal und zwei Triumphen in der Champions League - endet beim FC Bayern eine Ära. Müller war als Profi bislang nur für die Münchner aufgelaufen.

Müller wie einst Schweinsteiger?

Daraufhin war lange unklar, ob der Publikumsliebling seine Laufbahn beendet oder es nochmal bei einem anderen Verein probiert. Die MLS, in der seit Jahren schon etliche Stars im reiferen Fußballeralter unterkommen, scheint eine reizvolle Alternative zu sein. Jüngst hatte Müller schon mit "entfernteren und exotischen Ländern" als mögliche Destinationen geliebäugelt.

Der ehemalige Bayern-Star Bastian Schweinsteiger hatte einst in den USA seine Karriere beendet. Aktuell ist auch Müllers früherer DFB-Teamkollege Marco Reus bei LA Galaxy in seiner wohl letzten Karrierestation aktiv und erfolgreich. Superstar Lionel Messi ist in der MLS für Inter Miami am Ball.