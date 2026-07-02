Wer steht im Tor? Das DFB-Dilemma nach Manuel Neuers Rücktritt

Nach Neuers Rücktritt stellt sich die bei der deutschen Nationalmannschaft die Frage: Wer steht in der Nations League und EM 2028 im deutschen Tor? Die AZ beleuchtet die Torhüter-Zukunft beim DFB.

Manuel Neuer verabschiedet sich zum zweiten Mal und alle fragen sich: Wer wird der neue Neuer?

Wer kann das schon von sich behaupten? Der letzte Ballkontakt in der gewaltigen DFB-Karriere von Manuel Neuer – und das in seinem 128. Länderspiel, zugleich das 23. WM-Spiel, das ihn zum Rekordtorhüter bei Weltmeisterschaften macht – war ein gehaltener Elfmeter. Eine süß-saure Erfahrung. Neuer hechtete nach links und parierte den Schuss von Paraguays Fabian Balbuena. Es stand 3:3, danach nahm das Schicksal seinen Lauf. Gegen den Versuch von Jose Canale hatte der 40-Jährige keine Chance. Drin, 3:4 – der K.o.-Treffer für die deutsche Nationalelf.

Im Anschluss an das bittere wie blamable Ausscheiden im Sechzehntelfinale dieser WM trat Neuer, im Mai von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückgeholt, ein zweites Mal zurück, diesmal wohl wirklich endgültig.

Im Mai holte Julian Nagelsmann Manuel Neuer zurück. © IMAGO/Marco Bader (www.imago-images.de)

Manuel Neuer tritt ein zweites Mal zurück – wer wird der neue Neuer?

Koan Neuer mehr beim DFB. Das führt zur Frage: Wer steht eigentlich beim nächsten Länderspiel am 24. September in Amsterdam gegen Gastgeber Niederlande zum Start der nächsten Ausgabe der Nations League im Tor? Und wer bei der EM 2028 in Großbritannien und Irland? Hat der DFB ein Torwart-Dilemma? Eine AZ-Analyse:

Marc-André ter Stegen? Ursprünglich sollte der 34-Jährige, bei vier Turnieren Neuers ewiger Stellvertreter, die WM-Endrunde spielen. Doch das dauerhafte Verletzungspech machte ihm, der im Juni 2025 seine beiden letzten der insgesamt 44 Länderspiele als Nummer eins bestritt, einen Strich durch die Rechnung. Kehrt er nach seiner schweren Oberschenkelverletzung, erlitten im Januar, in die Nationalelf zurück? Da ter Stegen trotz Vertrag bis 2028 beim FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick aussortiert wurde und keine Zukunft mehr hat, sucht er einen neuen Verein. Laut der spanischen Sportzeitung "AS" steht er kurz vor einer einjährigen Leihe zu Ajax Amsterdam. Der erste Schritt: Spielpraxis sammeln, wieder der Alte werden. Fazit: Der leider verletzungsanfällige ter Stegen wäre bei einem Neuanfang im DFB-Team der Falsche.

Baumann als neuerliche Interims-Nummer eins: Er würde nicht nein sagen

Oliver Baumann? Der Hoffenheimer Keeper ist einer der wenigen Gewinner dieser WM – vor allem in den Augen der Öffentlichkeit. Als solider bis guter Stammtorwart sicherte der 36-Jährige die Qualifikation und wurde nach Neuers Rückkehr wieder ins zweite Glied versetzt. Stark von Baumann, dass er die Endrunde nicht sausen ließ, sich als absoluter Teamplayer erwies und nicht sein Herz ausschüttete. Mit Hintergedanken? Denn nun könnten weitere Länderspiel-Einsätze zu seinen bisher 13 hinzukommen. Als neuerliche Interims-Nummer eins? Er würde nicht nein sagen. Prognose: In Amsterdam steht der treue Olli im Tor – auch als Dankeschön-Geste.

Der Hoffenheimer Keeper ist einer der wenigen Gewinner dieser WM. © IMAGO/Fred Kfoury III/Icon Sportswire (www.imago-images.de)

Alexander Nübel? War die Nummer drei bei der WM, der 29-Jährige bestritt bislang drei Länderspiele. Nübel hat ein dickes Problem, aktuell noch keinen Verein. Seit 1. Juli ist er nach der dreijährigen Leihe zum VfB Stuttgart auf dem (Arbeits-)Papier wieder Bayern-Profi, mit Vertrag bis Ende Juni 2029. Geht es nach den Bayern-Bossen, sollte Nübel besser nicht zum FCB-Trainingsauftakt (20.7.) erscheinen. Hat er sich bis dahin mit Besiktas Istanbul geeinigt? Die Bayern verlangen mehr als die bisher gebotenen rund zehn Millionen Euro Ablöse, bis zu 20. Fazit: Spielt erstmal keine Rolle beim DFB.

Ex-Bayer Stefan Effenberg: Baumann wieder ins Tor? "Macht für mich keinen Sinn"

Jonas Urbig? Durfte in Nordamerika erstmals Turnierluft schnuppern als Trainingstorhüter, der nicht im offiziellen 26-Mann-WM-Kader stand. Eine wertvolle Erfahrung für das 22-jährige Top-Talent, das seit eineinhalb Jahren bei Bayern ist. Nächste Saison darf er mit Neuer, dessen Vertrag bis 2027 verlängert wurde, Jobsharing betreiben. Urbig soll als Backup laut AZ-Informationen rund 33 bis zu 50 Prozent der Spiele bestreiten. Fazit: Als Teilzeit-Nummer eins bei Bayern kann man Urbig auch beim DFB nach ein paar Baumann-Einsätzen langfristig als Nummer eins aufbauen.

Jonas Urbig durfte in Nordamerika erstmals Turnierluft schnuppern als Trainingstorhüter. © IMAGO/Marco Bader (www.imago-images.de)

Ex-Bayer Stefan Effenberg dagegen fordert in "t-online": "Beim nächsten Länderspiel muss Jonas Urbig als neue deutsche Nummer eins im Tor stehen." Diese Forderung knüpft Effenberg an eine Bedingung: "Wenn Urbig seine starken Leistungen aus der vergangenen Saison beim FC Bayern bestätigt und vermehrt Spielzeit neben Neuer bekommt." Der frühere Nationalspieler meinte auch: "Eine Rückkehr zum 36-jährigen Oliver Baumann macht für mich langfristig keinen Sinn."