Wer ersetzt Olise gegen Arsenal? Viele Optionen hat der FC Bayern nicht

Gegen Arsenal fehlt Bayerns Schlüsselspieler Olise gesperrt. Kompanys Optionen sind begrenzt: Karl, Gnabry und Saibari sind nicht in Top-Form.

Ein Bayern-Spiel ohne Michael Olise – möglich, aber sinnlos? Man erinnert sich an den launigen Ausspruch des deutschen Humoristen und Cartoonisten Loriot: "Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos." Die Bayern müssen aber am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) im Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal auf ihren Kreativkönig, auf ihren brillanten Rechtsaußen, den Scorer-Garanten, verzichten: wegen einer Gelb-Rot-Sperre, die sich der Franzose vor einer Woche beim 3:3 in Stavanger eingehandelt hatte. War schon recht dumm, dass er seinem Gegenspieler im Affekt einen Ball ins Gesicht warf. Kategorie Ballon d’Oof.

Das Bayern-Spiel ohne Michael Olise? In dieser Saison gab’s keines. Zehn Pflichtspiele absolvierten die Münchner bislang, neun Mal stand der 24-Jährige in der Startelf, wurde ein Mal eingewechselt – beim 0:0 auf Schalke Anfang September. Und vergangene Saison? Verpasste Olise lediglich drei (!) aller 55 FCB-Pflichtspiele. Zwei wegen Gelbsperren, genau ein Mal nur verzichtete Trainer Vincent Kompany freiwillig auf den Flügelspieler.

Im März und auch ohne Olise gab’s ein 4:1 gegen Mönchengladbach. Wer ersetzte Olise in den drei Ausnahmefällen? Gegen Gladbach war es Lennart Karl, samt Torvorlage. Zuvor im Februar beim 3:0 in Bremen auch Karl, wieder sammelte der Teenager einen Assistpunkt. Beim 4:1 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo ebenfalls Karl, der einen Treffer und eine Vorlage beisteuerte.

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Lennart Karl steckt weiterhin im Formtief

Karl steckt weiterhin in einem Formtief. Während Olise in dieser Saison auf neun Tore und fünf Vorlagen kommt, steht Karl bei einem Tor und einem Assist. Nach seinem Muskelbündelriss kurz vor der WM in Nordamerika hing der Linksfuß verständlicherweise durch und sucht nach monatelanger Reha nun seine (Best-)Form.

Auch die ihm vom neuen Bundestrainer in Griechenland (0:0) gegebene Chance konnte er nicht für Eigenwerbung nutzen. Seine Dribbelstärke und sein Mut im Eins-gegen-Eins liegen momentan etwas brach. Beim 6:1 gegen RB Leipzig konnte der 18-Jährige als Joker für ein paar Glanzmomente sorgen, vor allem mit einem frechen Tunnel. Doch genau diese Unbekümmertheit und Frechheit seiner Debüt-Saison als Profi fehlen ihm derzeit.

Stand gegen Viking Stavanger in der Startelf: Lennart Karl. © IMAGO

Gnabry wartet noch auf einen Startelf-Einsatz in dieser Saison

Ersetzt Kompany also zum vierten Mal Olise durch Karl oder setzt er im Top-Duell mit dem Vorjahresfinalisten der Königsklasse auf andere Profis? In Frage kämen: Der Routinier Serge Gnabry (31), der allerdings auch nach einer schweren Verletzung (Adduktorenriss), die ihn ebenfalls die WM-Teilnahme kostete, nur schwer in Tritt kommt. Bis dato wurde er lediglich dreimal eingewechselt, wartet anders als in der Nationalelf (beim 2:0 in München gegen Serbien) noch auf einen Startelf-Einsatz.

Gibt ihm Kompany gegen Arsenal eine Chance, weil Gnabry gerne mal gegen die Gunners oder andere Londoner Teams (wie einst im Oktober 2019 vier Tore beim 7:2 in Tottenham) zündet? Für Arsenal spielte er nach dem Wechsel vom VfB Stuttgart zunächst in der Jugend bis zum Übergang in den Profibereich (2012/2013) und bestritt 18 Pflichtspiele, erzielte dabei einen Treffer. Seit Sommer 2018 ist er in München, mit Vertrag bis 2028.

Serge Gnabry kommt nach seiner Verletzung noch nicht richtig in Tritt. © IMAGO/Philippe Ruiz

Saibari oder Brown auf der Zehnerposition?

Ob Karl oder Gnabry auf rechts – dann ist noch die Zehnerposition vakant, da Jamal Musiala weiter Aufbautraining nach seinem Muskelfaserriss macht. Hier hat Kompany die Wahl zwischen Ismael Saibari (25) oder Nathaniel Brown (23), einen der beiden Sommer-Neuzugänge, die je rund 50 Millionen Euro Ablöse kosteten.

Weitere Alternativen zu Karl und Gnabry als Rechtsaußen gibt es im Kader nicht, höchstens in der U23-Mannschaft, die am Sonntag den TSV 1860 in der Regionalliga Bayern mit 4:2 besiegte: Linksfuß Tim Binder, der mit seiner Spielweise fast wie ein Karl-Klon wirkt – obwohl er ein Jahr älter ist. Binder bekam im Sommer einen Profivertrag bis 2030. Doch der 19-Jährige soll Erfahrungen in der Youth League sammeln, am Mittwochnachmittag gegen die Arsenal-Youngster.