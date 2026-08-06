Es gibt kaum einen Spieler des FC Bayern, den er in seinen Läden noch nicht begrüßt hat. Modeexperte Andre Lumengo von distorted people verrät im AZ-Interview, was bei den Stars angesagt ist und wie ein Einkauf bei ihm abläuft.

AZ: Herr Lumengo, einer Ihrer prominenten Kunden ist Bayern-Youngster Lennart Karl. Wie bewerten Sie seinen Kleidungsstil?

ANDRE LUMENGO: (lacht) Lennart Karl hat auf jeden Fall einen guten Modegeschmack. Sonst würde er auch nicht bei uns einkaufen. (lacht) Spaß beiseite: Ich gebe dem Jungen auf einer Skala von null bis zehn eine Acht. Es geht noch besser, aber eine Acht hat er sich definitiv verdient.

Karl shoppt gerne mit seinen Kumpels vom FC Bayern

Greift er beim Shoppen auf Tipps von seiner Freundin Zoe Käppele zurück oder shoppt er hier lieber mit den Kumpels Tom Bischof, Wisdom Mike und Aleksandar Pavlovic?

Ein Mann der Klasse Lennart Karl braucht eigentlich keine Tipps. Er macht es schon gut und richtig. Entsprechend nimmt er eher seine Jungs mit, wenn er zu uns in den Laden kommt.

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Nicht nur die jungen Bayern-Spieler kommen regelmäßig hier in den Laden, auch Manuel Neuer, Jonathan Tah oder Dayot Upamecano sind Kunden. Was ist das Geheimnis dafür, dass ihr die verschiedenen Spielergenerationen mit dem Label erreicht?

Ich beantworte das mal kurz: Wir sind authentisch, liebevoll und haben ein Auge fürs Detail.

Nach dem Einkauf bei Distorted People gerne in Wagners Juicery: Manuel Neuer. © privat

Schweinsteiger war der erste Bayern-Star bei Distorted People

Wie wurde Distorted People eigentlich zur Marke der Bayern-Stars?

Durch viel harte Arbeit. Der erste Star, der den Stein ins Rollen gebracht hat, war Bastian Schweinsteiger. Wenn er in der Stadt ist und Zeit hat, kommt er nach wie vor öfter in unseren Laden. Dann war es ein Domino-Effekt. Diego Contento, David Alaba und Robert Lewandowski waren die nächsten, und so hat es sich im Laufe der Zeit rumgesprochen.

Wie läuft das ab, wenn ein Star hier einkaufen will?

Die Jungs rufen mich meist fünf Minuten, bevor sie kommen, an. Dann schließen wir den Laden, damit sie in Ruhe schauen können. Sie sollen sich bei uns im Laden wohlfühlen und die Seele baumeln lassen. Erst wenn sie fertig sind, sperren wir den Laden wieder für die anderen Kunden auf.

Die Jungs rufen mich meist fünf Minuten, bevor sie kommen, an. Dann schließen wir den Laden, damit sie in Ruhe schauen können. Andre Lumengo

Lumengo ist Respekt in seiner Arbeit sehr wichtig

Welcher Bayern-Star braucht am längsten?

Das ist schwer zu sagen, weil die meisten nicht nur kommen, um einzukaufen. Sie kommen auch einfach mal zum Reden und Späße machen. Sie wollen eine gute Zeit haben. Und das ist für mich auch wichtig, dass sie nicht nur gut gekleidet, sondern mit einem guten Gefühl rausgehen.

Was ist Ihnen bei der Betreuung der Kunden am wichtigsten?

Der Respekt. Egal wie viel Erfolg oder Misserfolg eine Person hat, du musst respektvoll sein. Nur mit gegenseitigem Respekt klappt eine gute Zusammenarbeit.

Schaut regelmäßig bei Andre Lumengo im Laden vorbei: Lennart Karl. © privat

Lila und Rosa sind bei den Stars aktuell sehr beliebt

Was war die kurioseste Geschichte, die sich in Ihrem Laden abgespielt hat?

Das war gar nicht mit den Jungs vom FC Bayern. Es war mit einem Musiker. Den Namen darf ich leider nicht sagen. Er kam mit sechs oder sieben Polizisten zu uns in den Laden, weil er gerade unter Personenschutz stand. Die haben dann im Laden gewartet, während er in Ruhe eingekauft hat.

Um wieder zurück zu den Bayern-Spielern zu kommen: Was ist modisch bei den Stars gerade angesagt?

Die meisten wollen aktuell eher einen klassischen und schlichten Style mit einem weiten Kragen. Farblich ist Lila und Rosa bei den Jungs gerade weit oben.

Farblich ist Lila und Rosa bei den Jungs gerade weit oben. Andre Lumengo

Lumengo würde gerne Olise ausstatten

Gibt es noch einen Bayern-Spieler, der noch nicht bei Ihnen Kunde war, den Sie aber noch gerne ausstatten wollen würden?

Den gibt es. Und der macht es mir wirklich nicht einfach. Es ist Michael Olise. Ich kenne fast alle Jungs bei den Bayern, aber er ist jemand, den ich mir bisher nicht schnappen konnte. (lacht) Aber ich habe gehört, da bin ich nicht der Einzige. Er ist da sehr zurückhaltend. Und auch außerhalb des FC Bayern gibt es noch Stars, die ich gerne ausstatten wollen würde. Ich denke da vor allem an Lamine Yamal und Beyoncé. Heißt: Es gibt schon noch einige coole Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde.