Weltpokal-Legende Sammy Kuffour spricht über das Finale

Am Donnerstag kann der FC Bayern München zum vierten Mal in der Klubgeschichte Weltpokalsieger werden. Für Sammy Kuffour sind die Bayern klarer Favorit – auch wieder in der Champions League.

10. Februar 2021 - 17:37 Uhr | AZ

Sammy Kuffour spielte über zehn Jahre für den FC Bayern und gewann 2001 mit den Münchnern den Weltpokal. (Archivbild) © imago sportfotodienst