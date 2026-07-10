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Weiterer Schritt Richtung Comeback: FC-Bayern-Star Lennart Karl trainiert wieder mit Ball

Während der Rest der Mannschaft noch im Urlaub verweilt oder gar bei der WM 2026 noch im Einsatz ist, arbeiten Lennart Karl und Serge Gnabry fleißig an ihrem Comeback.
Kilian Kreitmair |
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Lennart Karl trainiert wieder an der Säbener Straße. (Archivbild)
Lennart Karl trainiert wieder an der Säbener Straße. (Archivbild) © IMAGO/DeFodi.de

Lennart Karl ist wieder am Ball. Der Youngster des FC Bayern absolvierte am Freitagvormittag zusammen mit Serge Gnabry eine weitere Einheit an der Säbener Straße. Neben Laufrunden standen für beide Offensivspieler lockere Pass- und Dribblingübungen auf dem Programm.

Karl war jüngst nochmal im Urlaub

Wann Karl wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, steht nach AZ-Informationen noch nicht fest. "Es wird noch etwas dauern, bis ich die Einheiten mit den Jungs mitmachen kann. Nun geht es vor allem darum, nichts zu überstürzen", sagte Karl zuletzt.

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Karl zog sich Anfang Juni einen Muskelbündelriss zu und verpasste daraufhin die WM 2026 in Nordamerika. Zuletzt bekam er nochmal einen Urlaub mit Partnerin Zoe Käppele, um mental abzuschalten. 

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