Bayerns Super-Teenie knackt gegen Sporting den nächsten Rekord. Die internen Stimmen für eine WM-Teilnahme von Karl mehren sich.

Der Treffer, der keiner sein sollte, geschah eine Viertelstunde vor dem Anpfiff der Champions-League-Partie gegen Sporting Lissabon. Ein Unfall, ein unglückliches Malheur. Beim Aufwärmen und den letzten Abschlussübungen setzte Lennart Karl einen Ball neben das Tor. Einer der Fotografen, der sich einen Moment vom Geschehen abwandte, wurde mit voller Wucht im Gesicht getroffen. Karl erschrak, entschuldigte sich beim Leidtragenden sofort und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei.

Karl passiert Malheur bei FC-Bayern-Spiel: "Ich habe viel meinen rechten Fuß trainiert"

Der Fotograf blutete aus der Nase, erlitt ein kleines Hämatom unter dem linken Auge. Fans im Unterrang riefen die Sanitäter zur medizinischen Erstversorgung herbei. Wenig später konnte er seinem Job wie gewohnt nachgehen. Und Karl ins Visier nehmen, den Mann des Abends bei Bayerns 3:1-Erfolg. Ein Bild von einem Tor, dieses 2:1 als der Linksfuß den Chip-Ball in den Strafraum von Konrad Laimer mit links annahm und mit rechts unter die Latte wuchtete. Der Kerl ist nicht zu halten von den Gegenspielern, seine Entwicklung kaum zu fassen.

Mit 17 Jahren und 290 Tagen ist Karl nun der jüngste Spieler, der in drei Champions-League-Spielen hintereinander getroffen hat. Beim FC Arsenal (1:3) wie zuvor beim 4:0 gegen Brügge. Damit knackte King Karl den Altersrekord eines gewissen Kylian Mbappé. Mit was? Mit Leichtigkeit und harter Arbeit. "Ich habe in letzter Zeit viel meinen rechten Fuß trainiert. Das wurde belohnt", sagte Karl hinterher bei DAZN und fügte hinzu: "Ich bin sehr stolz auf mich und die Mannschaft."

Becker über Karl: "Der Junge ist wirklich magisch"

Fünf Tore hat Karl bei 19 Profi-Einsätzen (davon neun in der Startelf) bereits erzielt, drei der Treffer in der Champions League – er ist: Bayerns EuropapoKARL. "Dieser Junge ist wirklich magisch", schrieb Tennisheld Boris Becker, einst mit 17 erstmals Wimbledonsieger, bei X. Der Jubel nach seinem Tor gegen die Portugiesen bleibt ein Rätsel. Er machte er mit beiden Händen eine Geste, als wolle er sagen, dass zu viel gelabert, geredet wird (über ihn?), danach hielt er sich den rechten Zeigefinger an die Lippen. Wer schweigen solle? Unklar. Denn der Teenager selbst spricht mit den Medien wie am Dienstagabend im TV, erfreulich offen und unverstellt.

Auf den rätselhaften Jubel angesprochen, meinte Sportvorstand Max Eberl: "Das habe ich nicht gesehen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe nie ein Tor geschossen." Kein Flachs, keine Ausrede. Eberl, einst ein bissiger Verteidiger, erzielte in 104 Bundesliga- und 111 Zweitligaspielen für den FC Bayern (ein Liga-Einsatz), Bochum, Gladbach und Greuther Fürth null Treffer.

Lobte Youngster Lennart Karl: Tennis-Legende Boris Becker. © IMAGO

Karl wohnt noch auf dem Bayern-Campus

Einen Volltreffer landet der Sportvorstand, wenn er Karl mit einem passenden Vertrag ausstattet. Der aktuelle Kontrakt läuft bis 2028 und wird am 22. Februar, seinem 18. Geburtstag, in einen vollwertigen Profivertrag bis 2029 – mit angehobenen Bezügen – umgewandelt. Beraten wird Karl vom "Capitano", vom ehemaligen DFB-Kapitän Michael Ballack (49).

Der 1,68 m große Zauberer wohnt auf dem Bayern-Campus, in einem 18 Quadratmeter kleinen Zimmer wie sie für die Jugendspieler üblich sind. Im kommenden Jahr werden seine Eltern aus Karls Geburtsort Frammersbach (in der Nähe von Frankfurt) nach München ziehen. Als Unterstützung beim anstehenden Realschulabschluss. Und vor der WM-Teilnahme in Nordamerika?

Freut sich über die Entwicklung von Lennart Karl: Joshua Kimmich. © IMAGO

Kimmich mit Sonderlob für Karl

"Wenn du bei Bayern München performst", sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich, "dann ist das schon ein Statement. Jeder Stammspieler hier – vor allem jetzt, so wie wir spielen – gehört dann auch in die Nationalmannschaft." Der Shootingstar werde selbst dann "seine Minuten sammeln", wenn im Januar mit Jamal Musiala der seit Juli verletzte Spielmacher zurück sei, "weil er es sich verdient hat". Kann Bundestrainer Julian Nagelsmann zu diesem Dribbel-Flo nein sagen?

"Der weiß bald nicht mehr, wohin damit", scherzte Jonathan Tah über den silbernen Pokal für den "Player of the Match" der Uefa. Die Trophäe hielt Karl stolz in die Kamera genau jenes Fotografen, den er versehentlich getroffen hatte, und versicherte sich nochmals, ob alles okay sei. Guter Kerl, der Karl.