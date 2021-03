Wegen Lewandowski: Droht Streit zwischen Bayern und dem polnischen Verband?

Einem Medienbericht zufolge verhandelt der FC Bayern mit dem polnischen Fußballverband: Der Grund: Torjäger Robert Lewandowski und eine mögliche Abstellung zu den Spielen der WM-Qualifikation.

München - Ende des Monats stehen für die polnische Nationalmannschaft drei wichtige Partien in der WM-Qualifikation auf dem Programm, doch zwischen dem FC Bayern und dem polnischen Fußballverband droht ein handfester Streit um Robert Lewandowski.

Lewandowski für drei März-Länderspiele mit Polen vorgesehen

Wie das polnische Internet-Portal "onet sport" berichtet, wollen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters den 32-jährigen Torjäger (31 Treffer in 24 Bundesliga-Partien) nicht für die anstehenden Quali-Spiele der Polen in Ungarn (25. März), gegen Andorra (28. März) und in England (31. März) abstellen.

Quarantäne: Fällt Lewandowski fürs Spitzenspiel in Leipzig aus?

Hintergrund der ablehnenden Haltung der Münchner sei die Verbreitung der britischen Covid19-Mutante: Mit Blick auf die geltenden Corona-Bestimmungen müsste Lewandowski bei seiner Wiedereinreise nach Deutschland für zehn Tage in Quarantäne gehen – selbst wenn er einen negativen Test vorweist.

Der FC Bayern müsste also im Fall der Fälle im wichtigen Bundesliga-Auswärtsspiel bei Verfolger RB Leipzig (3. April) und auch im Heimspiel gegen Union Berlin (10. April) auf den Kapitän der polnischen Nationalelf verzichten. Die Bundesliga-Teams sind allerdings nicht dazu verpflichtet, ihre Spieler abzustellen, wenn sie nach der Rückkehr unter Quarantäne gestellt werden müssten.

Bestritt bisher 116 Länderspiele für Polen: Robert Lewandowski. © dpa/LaPresse/ZUMA Press/Fabio Ferrari

Partie in Wembley: Polnischer Verband denkt über anderen Spielort nach

Der FC Bayern und der polnische Verband sollen in einem "ruhigen" Austausch stehen, eine Lösung ist aktuell aber nicht in Sicht.

Dem Bericht zufolge prüft man beim polnischen Verband sogar die nicht sehr realistische Variante, die Partie in England auf einen anderen Austragungsort verlegen zu lassen, um nicht auf seine beiden Top-Stürmer - auch Krzysztof Piatek von Hertha BSC Berlin wäre betroffen - verzichten zu müssen.