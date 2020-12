Wegen Corona: FC Bayern verzichtet auf traditionelle Fanclub-Besuche

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie verzichtet der FC Bayern in diesem Jahr auf die jährlichen Fanclub-Besuche in der Adventszeit.

München - Die Fußballstars des FC Bayern werden wegen der Corona-Pandemie in diesem Advent auf die traditionellen Besuche der Fanclubs verzichten.

Das kündigte der Triple-Sieger am Sonntag in einem auf der Homepage veröffentlichten Weihnachtsbrief an die Fans an.

Bayerns größter Wunsch: "Alle bald wieder im Stadion sehen"

Schon der Verzicht auf Zuschauer in den Stadien und gemeinsame Feiern mit den Anhängern nach den Titelgewinnen in diesem Jahr habe Mannschaft und Verantwortliche "sehr getroffen". Und "leider zwingt uns Corona nun auch dazu, die Weihnachtsbesuche bei unseren Fanclubs in diesem Jahr auszusetzen".

Der "größte Wunsch" von Spielern, Trainerteam, Präsidium und Vorstand für 2021 laute, "dass wir uns alle bald wieder im Stadion sehen, um gemeinsam Spaß zu haben, Emotionen zu leben und neue Erfolge zu feiern".