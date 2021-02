Wegen Corona: FC Bayern beklagt massive Umsatzeinbußen in seinen Läden

Der FC Bayern muss wegen der Corona-Krise massive Umsatzeinbußen in seinen Fan-Läden hinnehmen. Vor allem in den Geschäften am Flughafen ist die Lage dramatisch.

17. Februar 2021 - 08:34 Uhr | AZ/SID

Hier geht aktuell fast gar nichts: Der Bayern-Store am Münchner Flughafen. (Archivbild) © imago/MiS