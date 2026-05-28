"Was kommt, schaue ich": Brown spricht über das Interesse am Wechsel zum FC Bayern

Nathaniel Brown hat gute Chancen, bei der WM auf Einsatzzeit zu kommen. Ob der Verteidiger nach dem Turnier von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern wechselt? "Was danach kommt, schaue ich dann", sagt er.

Was Nathaniel Brown besonders von David Raum unterscheidet, seinem Konkurrenten auf der Position des Linksverteidigers im DFB-Team? Er hat im Gegensatz zum Leipzig-Profi kein einziges Tattoo am Körper. "Ich hatte es mal vor, aber nie den richtigen Moment erwischt", sagte Brown am Donnerstagnachmittag im Camp der Nationalmannschaft in Herzogenaurach. "Ich glaube, ich drücke mich so ein bisschen vor den Schmerzen, aber vielleicht kommt es in Zukunft noch, das ist bei mir spontan."

WM-Triumph als Tattoo-Anlass?

Der WM-Triumph wäre doch ein passender Anlass, oder? "Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, mit den Tattoos zu starten", sagte Brown und lachte. Es müssen ja nicht gleich so viele wie bei Raum sein.

Gute Saison bei Eintracht Frankfurt: Brown. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Es war ein erfrischender Auftritt, den Brown hinlegte. Genau so eben, wie er sich in der vergangenen Saison auch bei Eintracht Frankfurt und in der Nationalmannschaft präsentierte. Der 22-Jährige, der in Amberg geboren wurde, eine deutsche Mutter und einen US-amerikanischen Vater hat, paart Schnelligkeit mit Übersicht und Zweikampfstärke. Im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona brachte er sogar Superstar Lamine Yamal zur Verzweiflung. Browns Marktwert ist mittlerweile auf 40 Millionen Euro gestiegen.

FC Bayern heiß auf Brown

Logisch, dass mehrere europäische Topklubs inzwischen Interesse am Linksverteidiger haben, nach AZ-Informationen auch der FC Bayern. Bei den Münchnern könnte Brown auf Sicht Alphonso Davies beerben, der zu oft mit Verletzungen ausfällt. Bayern würde Davies wohl im Sommer verkaufen, wenn ein gutes Angebot eingehen sollte. Wird Brown der neue Davies?

Wechselkandidat beim FC Bayern: Alphonso Davies. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

"Ich lese das natürlich auch, aber ich will mich jetzt auf die WM fokussieren", sagte Brown, als ihn die AZ auf das Bayern-Werben ansprach: "Was danach kommt, schaue ich dann. Aber jetzt ist mein voller Fokus auf der WM." Brown verwies auf seinen bis 2030 gültigen Vertrag in Frankfurt und ergänzte: "Ich fühle mich superwohl, auch in der Stadt, ich habe da Freunde." Er sei "richtig angekommen, mir macht es echt Spaß."

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Teurer Transferpoker um Brown

Und doch: Die Gerüchte um einen Bayern-Wechsel werden durch diese Aussagen nicht verschwinden. Ganz ähnlich äußerte sich im Frühsommer 2025 übrigens ein gewisser Nick Woltemade, damals noch in Diensten des VfB Stuttgart. Wenig später war sich Woltemade dann mit Bayern über einen Wechsel einig – aufgrund der hohen Ablöseforderungen der Schwaben ging der Stürmer aber zu Newcastle United. Brown dürfte ebenfalls teuer werden, von mehr als 60 Millionen Euro ist die Rede. Ob Bayern so viel zahlen wird?

Brown kämpft um einen Stammplatz bei der WM. © IMAGO/DeFodi.de

Mit einer starken WM könnte Browns Marktwert sogar noch in die Höhe schießen. "Manchmal glaube ich, du weißt selber nicht, wie gut du bist, was in dir steckt, welche Athletik, welche Kreativität, wie genial du in der Positionsfindung bist. Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann im Nominierungs-Video zu Brown.

Und der Youngster ist heiß aufs Turnier. "Mir ist eigentlich egal, wo ich spiele, ob links ob rechts, ich will spielen – egal wo!", sagte Brown. Die WM kann kommen.