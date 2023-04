Was FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel an Thomas Müller extrem beeindruckt

Gegen Manchester City spielte Thomas Müller in beiden Spielen keine Rolle. Bayern-Coach Thomas Tuchel schwärmt allerdings in höchsten Tönen vom 33-jährigen Fan-Liebling.

München - In den zwei Topspielen im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City saß Bayern-Star Thomas Müller zu Spielbeginn jeweils auf der Ersatzbank – das gefiel dem 33-jährigen Liebling der Fans natürlich überhaupt nicht, das ist nicht der Anspruch des Weltmeisters von 2014.

Doch Müller, das verriet nun der Münchner Coach Thomas Tuchel, zeigte in diesen für ihn schwierigen Situationen Größe, er reagierte mit noch größerer Motivation statt Wut.

"Beste Signal von allen gesendet": Bayern-Coach Tuchel schwärmt von Müller

"Ich habe mich gestern wahnsinnig über seine Reaktion auf dem Trainingsplatz gefreut", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz am Freitag an der Säbener Straße: "Die Art und Weise des Umgangs war vorbildlich, er hat Gas gegeben im Training und das beste Signal von allen gesendet. Ich war wirklich beeindruckt, wie er die Entscheidung aufgenommen hat."

Tuchels Müller-Lob. Im Auswärtsspiel bei Mainz 05 diesen Samstag dürfte der Offensivstar wieder in die erste Elf rücken. Aber hat Müller auch in der kommenden Saison gute Perspektiven bei Bayern? Didi Hamann bezweifelt dies. "Ich habe nicht verstanden, dass er Thomas Müller nicht von Beginn an gebracht hat in einem Spiel, in dem du Emotionen brauchst", meinte Hamann in seiner Sky-Kolumne rückblickend zu Tuchels Aufstellung gegen City.

Hamann: "Unter Tuchel wird Müller nächste Saison kein Bayern-Spieler mehr sein"

Müller sei schließlich ein "Leader", so Hamann: "Dass Tuchel ihn erst nach Mané eingewechselt hat, war für mich ein Schlag ins Gesicht von Thomas Müller. Ein Spieler, der eine Woche zuvor einem anderen ins Gesicht geboxt hat, kommt vor dem Gesicht des FC Bayern ins Spiel." Hamanns Prognose:"Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Unter Tuchel wird Thomas Müller nächste Saison kein Bayern-Spieler mehr sein."

Der Bayern-Coach selbst sieht die Situation entspannt. "Ich in großer Thomas-Müller-Fan", sagte Tuchel: "Die Spiele gegen Manchester City waren die einzigen, die nicht zu ihm gepasst haben. Sonst hätte es eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass er auf dem Platz gewesen wäre." Es sei mit Müller "alles gut", führte Tuchel weiter aus: "Er hat eine harte Entscheidung bekommen, aber super reagiert. Thomas verdient meinen maximalen Respekt – und den bekommt er auch."