Vorstandschef Kahn froh über "Leistung unserer Mannschaft"

Vorstandschef Oliver Kahn hat den FC Bayern für den überzeugenden Einzug ins Viertelfinale der Champions League gelobt. "Was für eine Leistung unserer Mannschaft! Leider konnte ich selbst gestern nicht dabei sein, nachdem ein Corona-Schnelltest bei mir positiv ausgefallen ist. Umso mehr freue ich mich über den Einzug ins Viertelfinale!", schrieb Kahn am Mittwoch in den Sozialen Netzwerken.

09. März 2022 - 11:52 Uhr | dpa

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, spricht auf dem Podium. © Sebastian Widmann/Getty Images Europe/ FC Bayern München/dpa/Symbolbild