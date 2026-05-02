Michael Wiesinger hat vor wenigen Tagen seinen Job als Sportlicher Leiter des Campus offiziell aufgenommen. Nach AZ-Information erhofft sich der FC Bayern durch die Besetzung vor allem mehr Konstanz.

Am Campus des FC Bayern tut sich was. Die Planungen für die kommende Spielzeit sind bereits in vollem Gange. Vor wenigen Tagen wurde der neue Sportliche Leiter, Michael Wiesinger, an der Ingolstädter Straße begrüßt. "Mir ist bewusst, welche große Verantwortung mit dieser neuen Aufgabe verbunden ist", sagte der 53-Jährige bei seiner Ankunft: "Wir wollen uns stetig weiterentwickeln."

FC Bayern will europäische Benchmark in der Nachwuchsarbeit werden

Klingt, als hätte Wiesinger einen Plan. Den braucht er auch. Denn der Campus ist ein wichtiger Bestandteil der neuen Nachwuchsoffensive der Bayern. Den zehn (!) Talenten, denen Trainer Vincent Kompany in dieser Saison zum Profidebüt verhalf, sollen weitere folgen. Man hat große Visionen an der Ingolstädter Straße, sehr große sogar.

Wie die AZ weiß, wurde schon vor der Amtszeit von Wiesinger auf einer internen Sitzung das klare Ziel ausgegeben, dass man künftig die europäische Benchmark beim Thema Nachwuchsarbeit sein möchte. Weltbekannte Jugendakademien, wie "La Masia" des FC Barcelona, will der FCB hinter sich lassen. Auf diesem Weg kommt Wiesinger ab sofort eine zentrale Rolle zu.

Weinzierl war ein enger Vertrauter von Eberl

Er wird künftig die sportlichen Entscheidungen treffen und verantworten. Und das in den nächsten Jahren. Denn die Bayern erhoffen sich nach AZ-Information, mit Wiesinger endlich Konstanz auf dieser wichtigen Position zu bekommen. Denn die gab es vor allem in der jüngeren Vergangenheit nicht. Auf den aktuellen Amateure-Trainer Holger Seitz folgte im März 2023 Halil Altintop.

Als der ehemalige Bundesligaspieler wirklich eingearbeitet war, verabschiedete er sich nach rund einem Jahr aus familiären Gründen wieder. Markus Weinzierl, ein enger Vertrauter von Sportvorstand Max Eberl, übernahm. Doch komplett zufrieden waren alle mit ihm nicht. Bestimmte Themen sollen in der Amtszeit von Weinzierl auf der Strecke geblieben sein.

Will künftig wieder als Trainer arbeiten: Markus Weinzierl. © IMAGO

Wiesinger soll langfristig beim FC Bayern bleiben

Verschiedene Aufgaben mussten deshalb angeblich von anderen Mitarbeitern aufgefangen werden. Vor wenigen Wochen entschied man sich dann einvernehmlich, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Weinzierl möchte zudem wieder Trainer werden. Nun der nächste Versuch mit Wiesinger. Die Bayern sind aus mehreren Gründen überzeugt, mit ihm den richtigen Mann für die Zukunft gefunden zu haben.

Der gebürtige Burghausener kennt den Verein aus seiner Spielerzeit (1999 bis 2001), hat sich als erfolgreicher Nachwuchsleiter beim 1. FC Nürnberg in der Branche einen Namen gemacht und plant nicht, künftig in den Trainerbereich zu wechseln. Auch kennt er die Regionalliga bestens. Wichtig. Immerhin spielt dort aktuell die U23 der Bayern. Fluktuation soll es damit künftig nur noch im Spieler- und Trainerbereich geben.

Nachwuchsleiter wurden von Trainerabschieden nicht selten überrascht

Die ist in der Regel ein gutes Zeichen dafür, dass die Arbeit am Campus erfolgreich ist. Gerade im Bereich der Abgänge von Jugendtrainern, die man bei einem Angebot für höhere Nachwuchsteams kaum halten kann, hofft man sich, dass Wiesinger besser als manch einer seiner Vorgänger vorbereitet ist. Diese sollen, wie die AZ erfuhr, oftmals überrascht gewesen sein, wenn sich ein Coach kurzfristig verabschiedete.

Es soll nicht selten an einer Idee gefehlt haben, wie die jeweilige Position binnen kurzer Zeit adäquat nachbesetzt werden kann. Unter Wiesinger soll das nicht mehr passieren. Zum Einstieg wurde ihm nochmal eine Personalentscheidung abgenommen. Bei der Besetzung des U23-Cheftrainers – Holger Seitz möchte ab Sommer eine neue Position im Klub – war Wiesinger zwar involviert, explizit kam der Name Dante aber nicht von ihm.

Wird ab Sommer Trainer beim FC Bayern: Dante. © IMAGO

Sauer bleibt dem FC Bayern weiterhin treu

In den nächsten Wochen wird er dann aber die Planungen hauptsächlich in Eigenregie vorantreiben. Über ihm steht Campus-Boss Jochen Sauer. Der 53-Jährige wird sich weiterhin um die strategischen Aufgaben an der Ingolstädter Straße kümmern. Zusätzlich ist er für das Multiclub-Ownership-Netzwerk des FC Bayern zuständig. Denn "Red & Gold" soll für die Münchner im Nachwuchsbereich eine weitere wichtige Säule werden, um künftig noch mehr internationale Talente zu entdecken und frühzeitig zu sichern.