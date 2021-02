Vor Duell mit dem FC Bayern: Corona-Ärger für Lazio Rom

Am Dienstag trifft der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League auf Lazio Rom. Wegen angeblicher Corona-Verstöße droht den Italienern jetzt Ärger.

München - Bayerns Champions-League-Gegner Lazio Rom (Dienstag, 21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) droht ein Gerichtsverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Vorschriften. Die Vorwürfe richten sich gegen den Verein sowie Klubchef Claudio Lotito und zwei Ärzte.

Lazio könnte neben einer Geldstrafe oder Punktabzug sogar der Abstieg oder der Ausschluss von der Meisterschaft drohen, wie die "Gazzetta dello Sport" schrieb. Im Fokus stehen mehrere Partien des vergangenen Jahres.

Ciro Immobile: Keine Quarantäne trotz positivem Corona-Test?

Der Mitteilung der Staatsanwaltschaft zufolge sollen die Verantwortlichen unter anderem acht positive Corona-Fälle im Vorfeld der Champion-League-Partie gegen den FC Brügge am 28. Oktober nicht fristgerecht an die Gesundheitsbehörden gemeldet haben. Star-Stürmer Ciro Immobile wurde offenbar trotz eines angeblich positiven Tests in einem Ligaspiel eingesetzt.