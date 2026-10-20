Vor dem Arsenal-Kracher: FC-Bayern-Keeper Manuel Neuer im Abschlusstraining dabei

Manuel Neuer absolvierte das Abschlusstraining des FC Bayern am Dienstagnachmittag und steht vor einem Comeback gegen den FC Arsenal in der Champions League.

Manuel Neuer wird gegen den FC Arsenal wohl wieder im Tor des FC Bayern stehen.

Erfreuliche Nachrichten von der Säbener Straße! Manuel Neuer war beim Abschlusstraining des FC Bayern am Dienstagnachmittag mit dabei. Damit wird der Kapitän der Münchner wohl auch in der Startelf gegen den FC Arsenal am Mittwochabend (21 Uhr) in der Champions League stehen.

Zuletzt verpasste der 40-Jährige aufgrund von Fußproblemen die letzten zwei Pflichtspiele des deutschen Rekordmeisters.

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In Abwesenheit von Vincent Kompany leitete Co-Trainer Aaron Danks die Einheit in München. Michael Olise war trotz seiner Gelb-Rot-Sperre im Training dabei, Jamal Musiala (Muskelfaserriss) fehlte erneut. Auch Joshua Kimmich verpasste das Training vor dem Arsenal-Duell, laut dem FC Bayern aus privaten Gründen. Am Mittwochabend soll Kimmich in der Allianz Arena aber wieder dabei sein.