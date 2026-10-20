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Kein Training und keine Pressekonferenz: Wer Kompany beim FC Bayern nun vertritt

Der Coach muss passen. Vincent Kompany fehlt am Tag vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern bei Training und Presserunde. Wer Kompany jetzt vertritt.
AZ/dpa |
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Kompany muss sich vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal schonen.
Kompany muss sich vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal schonen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vincent Kompany muss sich schonen und fehlt deshalb beim Abschlusstraining des FC Bayern München. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, lässt der Trainer nach seiner Virusinfektion die letzte Einheit vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn) gegen den FC Arsenal ebenso aus wie die Pressekonferenz. Dort wird er von Assistent Aaron Danks vertreten. Beim Spiel will Kompany dann dabei sein.

Kompany fehlte in der Champions-League – FC Bayern schied aus

Danks hatte auch beim 6:1 der Münchner gegen RB Leipzig am Wochenende von der Seitenlinie aus die Kommandos gegeben. Kompany hatte da wegen des Infekts und Hüftproblemen auf der Bank gesessen. 

Kompany hatte in der Vorsaison ein Königsklassen-Spiel der Münchner verpasst, weil er nach seiner dritten Gelben Karte gesperrt war. Beim Halbfinal-Hinspiel am 28. April 2026 verlor der FC Bayern München bei Paris Saint-Germain mit 4:5. Das Rückspiel in München endete 1:1. Bayern schied damit aus.

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