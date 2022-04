Von wegen Spitzenspiel: Zuletzt war Borussia Dortmund für den FC Bayern eher Laufkundschaft

Am Samstag empfängt Spitzenreiter FC Bayern den Tabellenzweiten Borussia Dortmund zum Showdown in der Allianz Arena. Doch die Bilanz in den letzten Duellen ist eindeutig. In München wartet der BVB seit 2014 auf einen Bundesliga-Sieg.

München – Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter! Borussia Dortmund reist nach der 6:1-Gala gegen den VfL Wolfsburg mit Selbstvertrauen im Gepäck als Tabellenzweiter zu Liga-Primus FC Bayern.

Zudem wollen die Dortmunder den Münchnern mit einem Punktgewinn die Titelsause im eigenen Stadion vermiesen. Der deutsche Rekordmeister könnte mit einem Sieg im deutschen Clasico den 10. Meistertitel in Folge klar machen. "Es ist eine besondere Situation, das gegen den direkten Konkurrenten tun zu können - und im ausverkauften Stadion. Es ist eine Fügung, die es besonders macht", sagte Julian Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

FC Bayern gewann die letzten sieben Duelle gegen Dortmund

Da dürfte Hochspannung am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) in der Allianz Arena garantiert sein. "Besser geht es nicht. Es wird ein geiles Spiel, wir alle freuen uns drauf", wird Jamal Musiala auf der Vereinshomepage zitiert. Doch Spannung wollte zwischen beiden Teams in den letzten Duellen eher so gar nicht aufkommen. Die letzten sieben Pflichtspiele gewann allesamt der FC Bayern. Nie zuvor hatte ein Team in diesem Duell solch eine lange Siegesserie.

Den letzten Erfolg feierte der Revier-Klub im Super Cup 2019 (2:0), der letzte Dreier in der Liga liegt ein weiteres Jahr zurück. Am 10. November 2018 setzten sich die Dortmunder im Signal Iduna Park mit 3:2 gegen den deutschen Rekordmeister durch.

2014 war Dortmunds letzter Bundesliga-Sieg in der Allianz Arena

Noch schlechter sieht Dortmunds Bilanz in der Allianz Arena aus: In den letzten sieben Bundesliga-Partien in München gingen die Schwarz-Gelben jeweils als Verlierer vom Platz – teilweise setzte es gar heftige Klatschen: null Punkte, 5:30 Tore. 2:4, 0:4, 0:5, 0:6, 1:4, 1:5, 1:2 lauteten die Ergebnisse.

Der letzte Bundesliga-Sieg in München gelang dem BVB am 12. April 2014, damals mit 3:0 – zu diesem Zeitpunkt hatte der FC Bayern die Meisterschaft bereits perfekt gemacht.

Robert Lewandowski trifft besonders gerne gegen seinen Ex-Klub

Damals absolvierte Robert Lewandowski im BVB-Dress sein letztes Liga-Spiel gegen den FC Bayern, seitdem sind die Dortmunder so etwas wie der Lieblingsgegner des Polen. Mit 26 Pflichtspieltoren erzielte er der 33-Jährige gegen keinen anderen Verein in seiner Karriere derart viele Pflichtspiel-Tore wie gegen seinen Ex-Verein.

Im Hinspiel gelang dem Toptorjäger der Münchner beim 3:2-Erfolg ein Doppelpack. Bereits zum achten Mal traf er gegen den BVB mindestens doppelt in einer Partie, so oft wie kein anderer Bundesliga-Spieler in der Geschichte gegen einen Verein. Gelingt dies Lewandowski am Samstag nun zum neunten Mal, stehen die Chancen auf eine vorzeitige Meisterfeier gegen den Erzrivalen nicht schlecht...