Von wegen Real: FC Bayern will Supertalent Karl mit neuem Top-Vertrag ausstatten

Der FC Bayern will den Vertrag von Supertalent Lennart Karl langfristig verlängern – und ihn mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung belohnen. Der junge Offensivspieler soll offen für einen neuen Kontrakt sein.

Jetzt hat er also das erste Mal auf die heiße Herdplatte gefasst – zumindest sprichwörtlich. Mit seinen Aussagen über seinen "Traumverein" Real Madrid sorgte Lennart Karl am vergangenen Wochenende in Fankreisen für jede Menge Wirbel. Eine unbedachte Aussage, die vor allem auf Social Media für teils heftige Reaktionen sorgte. Eine, aus der der 17-Jährige seine Lehren ziehen wird.

Mittlerweile hat sich der Shitstorm gegen das hochveranlagte Offensiv-Juwel wieder gelegt. Auch dank Karl selbst, der beim 5:0-Testspielsieg bei Red Bull Salzburg am Dienstag mit zwei Treffern und einer Vorlage einmal mehr seine ganze Klasse unter Beweis stellte. Innerhalb des Klubs hat man das Thema ohnehin schon abgehakt, stattdessen richtet man den Blick auf die Zukunft. Und die will man gemeinsam mit Karl bestreiten.

So ist das aktuelle Vertragskonstrukt bei Lennart Karl

Tatsächlich planen die Verantwortlichen, ihr Supertalent noch länger an sich zu binden, als bislang angedacht. Seinen aktuellen Vertrag unterschrieb Karl im August vergangenen Jahres und er verwandelt sich am 22. Februar, wenn er seinen 18. Geburtstag feiert, automatisch in einen Profikontrakt, der bis 2029 läuft. Derzeit soll der Senkrechtstarter ein Gehalt von ein bis zwei Millionen Euro kassieren – für einen 17-Jährigen eine mehr als stattliche Summe.

Als der Vertrag mit dem Top-Talent und dessen Berater, Ex-Bayern-Kapitän Michael Ballack, im vergangenen Sommer ausgehandelt wurde, war aber noch nicht absehbar, dass Karl eine derart steile Entwicklung hinlegen und sich bei den Bayern als Stammspieler etablieren würde. Für seine starken Leistungen – wettbewerbsübergreifend kommt er in 21 Spielen auf sechs Tore und zwei Vorlagen – soll der gebürtige Frammersbacher laut übereinstimmender Berichte, welche sich mit AZ-Informationen decken, nun mit einem noch besser dotierten Kontrakt ausgestattet werden, der über 2030 hinaus läuft.

Lennart Karls Berater Michael Ballack. © IMAGO

Bericht: Karl könnte künftig bis zu acht Millionen Euro verdienen

Laut Sky soll Karl auch in Bezug auf das Gehalt einen ordentlichen Sprung machen und künftig zwischen fünf und acht Millionen Euro verdienen. Sein neues Arbeitspapier soll demnach bis 2031 datiert sein und keine Ausstiegsklausel beinhalten. Hintergrund: Die Bayern sind sich genau bewusst, dass sie einen der talentiertesten jungen Offensivspieler in ihren Reihen haben, und wollen sich schon jetzt für die Zukunft absichern.

Die Familie Karl zieht dieses Jahr nach München

Karl, der sich im Verein und in der Stadt sehr wohlfühlt, und sein Berater Ballack stehen einer erneuten Verlängerung demnach offen gegenüber. Ein Vereinswechsel ist in absehbarer Zeit ohnehin nicht geplant, ganz im Gegenteil. In den kommenden Monaten ziehen Karls Eltern nach München, da ihr Filius nach dessen 18. Geburtstag aus dem Wohnheim am Campus auszieht. Geht es nach den Bayern-Verantwortlichen, soll auch sein jüngerer Bruder Vincent in die Jugend des Rekordmeisters wechseln.

Das Gesamtpaket für das Supertalent könnte also schlechter sein, sowohl in privater, als auch in beruflicher Hinsicht. Real-Träumereien hin oder her …