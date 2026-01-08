"Wäre etwas ganz Besonderes": Holt der FC Bayern jetzt den Bruder seines neuen Juwels?

Der zwölfjährige Vincent ist offenbar ein Kandidat für den Campus. "Ein Traum, mit ihm zu spielen."

Der FC Bayern könnte demnächst nicht nur einen, sondern gleich zwei Karls unter Vertrag haben. Wie Sky berichtet, wollen die Münchner Vincent, den zwölfjährigen Bruder von Senkrechtstarter Lennart Karl, an den Bayern-Campus holen.

Derzeit spielt Vincent Karl in der U13 von Eintracht Frankfurt, er gilt als großes Mittelfeld-Talent.

Brüderlicher Traum

"Es wäre etwas ganz Besonderes, mit meinem Bruder zu spielen, aber er ist erst zwölf Jahre alt", sagte Lennart Karl am Sonntag bei seinem viel beachteten Fanklub-Besuch im unterfränkischen Burgsinn.

Sein Bruder habe es allerdings "sehr, sehr schwer, weil er natürlich auch mit meinem Namen immer spielen muss, es immer aushalten muss", ergänzte der große Karl: "Aber er gibt auch immer Gas, ich gebe ihm viele Tipps und er trainiert auch schon sehr viel. Es ist auf jeden Fall ein Traum, mit ihm zu spielen."

Vielleicht ja in ein paar Jahren beim FC Bayern. Zunächst soll Vincent Karl die Jugendteams der Münchner durchlaufen – wie sein älterer Bruder Lennart. Möglich werden könnte dies durch einen Umzug der Familie nach München. Lennart Karl kam 2022 von Viktoria Aschaffenburg zu Bayern.

Neuer Vertrag für Lennart Karl

In dieser Saison ist der 17-Jährige die große Entdeckung im Kader von Trainer Vincent Kompany. Karl hat sich sogar einen Stammplatz als Zehner erkämpft, er darf auf die WM-Teilnahme mit Deutschland hoffen. Am 22. Februar, wenn Karl volljährig wird, soll er einen langfristigen Profivertrag über 2030 hinaus unterschreiben.

So weit ist sein Bruder Vincent noch längst nicht. Aber der Wechsel in die Bayern-Akademie wäre ein erster wichtiger Schritt.