Laut AZ-Informationen steht Bayern-Keeper Daniel Peretz vor dem Abschied. Werden die Münchner nochmal Ersatz verpflichten?

Dass Daniel Peretz ein guter Torwart ist, dem ist man sich an der Säbener Straße bewusst. Trotzdem: Der Israeli hat beim FC Bayern kaum Chancen auf Spielzeit. Vor ihm stehen Kapitän Manuel Neuer und Jonas Urbig in der Rangordnung. Deshalb steht Peretz laut AZ-Informationen nun vor einer Leihe zum Hamburger SV. Das berichten auch Sky und die "Bild". Es gibt nur noch letzte Details zu klären.

Peretz soll sich beim HSV mit Heuer Fernandes duellieren

Beim Bundesligaaufsteiger soll sich der 25-Jährige mit Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes duellieren. Die Chance für Peretz. Eine Kaufoption sollen die Hanseaten allerdings nicht haben. Schon in den vergangenen Wochen zeichnete sich der Abgang ab. PSV Eindhoven und Genua CFC hatten Interesse am Bayern-Schlussmann bekundet, ernst wurde es allerdings nie. Stattdessen fuhr Peretz mit zur Klub-WM in die USA.

Ob der Rekordmeister auf der Torhüterposition nochmal Verstärkung holt, wird laut AZ-Informationen erst noch entschieden. Zuletzt wurde über eine Verpflichtung von Ex-Löwe Hendrik Bonmann spekuliert. Auch steht bei Sven Ulreich, dessen Vertrag vor wenigen Wochen auslief, eine Entscheidung noch aus. Die Vorzeichen stehen beim Routinier aber auf Verbleib. In den vergangenen Monaten stand Ulreich jedoch aufgrund privater Gründe nur selten im Bayern-Kader.