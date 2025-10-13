"Vielleicht machen wir einen Wechsel": Nimmt Nagelsmann einen Bayern-Star raus?

Beim wichtigen WM-Qualifikationsspiel in Nordirland will Bundestrainer Julian Nagelsmann eigentlich nicht viel experimentieren - aber ausgerechnet einen Bayern-Star könnte die Mini-Rotation treffen.

Das Oktoberfest läuft noch bis Ende Oktober. In Belfast. An fünf langen Wochenenden, jeweils von Donnerstag bis Samstag. Gefeiert wird im Custom House Square in der Ulster Street. Es gibt bayerisches Bier und freien Eintritt für Gäste in Lederhosen oder – Zitat – im "Heidi Dress". Nun ja, die deutsche Nationalmannschaft kam am Sonntagnachmittag in Belfast an – bad Timing.

Nagelsmanns Fokus auf die WM-Qualifikation

Für Julian Nagelsmann, geboren in Landsberg am Lech, steht einzig und allein das WM-Qualifikationsspiel am Montagabend im Windsor Park gegen die Nordiren im Mittelpunkt. Nach dem 4:0 am Freitag gegen Luxemburg "würden wir gerne nachlegen", so der Bundestrainer. Mit demselben Personal? Nagelsmann am Abend im Stadion: "Es geht ums Belohnen der guten Leistung gegen Luxemburg. Wir haben nicht viel Grund, zu wechseln. Vielleicht machen wir einen Wechsel – da bin ich mir noch nicht sicher." Denkbar ist, dass Angelo Stiller oder Felix Nmecha anstelle von Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld beginnen.

Die Zielsetzung im Qualifikationsspiel

Was nichts an der Zielsetzung im vierten der sechs WM-Qualifikationsspiele ändert. "Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen", meinte Nagelsmann und fügte hinzu: "Es ist nicht ratsam, die Tabelle zu lesen, wenn es noch nicht vorbei ist." Um sich nicht zu sicher zu fühlen. Klammheimlich hat Nagelsmann doch gerechnet: "Wenn wir gewinnen, haben wir eine gute Ausgangslage, sind aber noch nicht ganz durch." Aktuell haben das DFB-Team, Nordirland und die Slowakei je sechs Punkte – nur der Gruppensieger erhält das direkte Ticket für die WM 2026. Ob Deutschland Zweiter oder Dritter wird, ist irrelevant, denn: Als Gruppensieger der letzten Nations-League-Saison wäre man für die Playoffs im März bereits qualifiziert.