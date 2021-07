Viele unbekannte Gesichter: Die Bilder von Nagelsmanns erstem Training als Bayern-Coach

Endlich tut sich wieder was an der Säbener Straße! Am Mittwoch hat Julian Nagelsmann zum ersten Training als neuer Bayern-Trainer gebeten – auch die Neuzugänge waren schon mit dabei. Die Bilder.

07. Juli 2021 - 16:20 Uhr | AZ

firo/Augenklick 14 Julian Nagelsmann (2.v.r.) im Gespräch mit Marc Roca (l.), Adrian Fein (2.v.l.) und Michael Cuisance. firo/Augenklick 14 Ein Neuzugang und ein Rückkehrer: Dayot Upamecano (r.) und Sven Ulreich. firo/Augenklick 14 Julian Nagelsmann (r.) erklärt, die Spieler schauen gebannt zu. firo/Augenklick 14 Julian Nagelsmann erklärt die kommende Übung auf der Taktiktafel. imago/Fotostand 14 Servus an der Säbener! Neuzugang Dayot Upamecano im ersten Bayern-Training. firo/Augenklick 14 Wieder da: Sven Ulreich im Bayern-Tor. firo/Augenklick 14 Auflauf zur ersten Trainingseinheit unter Julian Nagelsmann. imago/kolbert-press 14 Die Neuer-Vertreter: Ron-Thorben Hoffmann (l.) und Sven Ulreich. firo/Augenklick 14 Julian Nagelsmann bei seiner ersten Trainingseinheit. firo/Augenklick 14 Das Trainerteam von Julian Nagelsmann: (v. l.) Prof. Dr. Holger Broich,Co-Trainer Xaver Zembrod, Chef-Trainer Julian Nagelsmann, Co-Trainer Benjamin Glück, Co-Trainer Dino Toppmöller und Torwart-Trainer Toni Tapalovic. firo/Augenklick 14 Haben sichtlich Spaß bei der ersten Trainingseinheit: Julian Nagelsmann (m.) und seine Co-Trainer Xaver Zembrod (l.) und Dino Toppmöller. firo/Augenklick 14 Julian Nagelsmann (l.) und sein Co-Trainer Dino Toppmöller. firo/Augenklick 14 Kann auch selbst mit dem Ball am Fuß umgehen: Julian Nagelsmann. firo/Augenklick 14 Julian Nagelsmann bei seiner ersten Trainingseinheit als Bayern-Trainer am Mittwoch.