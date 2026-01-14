AZ-Plus

Verwirrung um Gnabry: Flügelstürmer des FC Bayern mit Blitzgenesung

Serge Gnabry steht im Aufgebot des FC Bayern gegen den 1. FC Köln. Trainer Vincent Kompany machte zuletzt ein Rätselraten um den Flügelstürmer.
Steht in der Startelf gegen den 1. FC Köln: Serge Gnabry.
Steht in der Startelf gegen den 1. FC Köln: Serge Gnabry. © IMAGO

Rauschschwaden zogen über dem Platz im Kölner Rhein-Energie-Stadion. Nichts mehr war zu sehen. Die Ultras des Effzeh sorgten kurz vor Anpfiff mit einer Pyro-Show für Nebel. Das Spiel musste zwischenzeitlich sogar sechs Minuten unterbrochen werden. Interessant: Zwischen dem Kölner Nebel stand Serge Gnabry auf dem Platz. Trainer Vincent Kompany beorderte den Flügelflitzer zurück ins Aufgebot des FC Bayern, Lennart Karl musste auf die Bank. 

Kompany: "Gnabry muss aufhören zu husten"

Überraschend ist der Platz in der Startelf deshalb, weil der Belgier noch am Dienstagvormittag eine Voraussetzung für Gnabrys Rückkehr stellte: "Er muss aufhören zu husten, dann wird er spielen." Es sah nicht so aus, als würde der 30-Jährige fit werden. Gnabry hatte wohl eine Blitzgenesung. Nun sagte Kompany vor dem Duell am RTL-Mikro: "Er war ein bisschen erkältet am Wochenende, aber jetzt ist er ganz frisch." 

Er muss einfach weitermachen, wie er in die Saison gestartet ist. 

Vincent Kompany

Die Gnabry-Devise für das Spiel gegen die Kölner lautet: "Er muss einfach weitermachen, wie er in die Saison gestartet ist. Dann kann er ganz wichtig für uns sein." Und das macht er. Gnabry traf nach überstandener Erkältung kurz vor der Pause zum 1:1. Zuvor hatte Linton Maina die Kölner in Führung gebracht. 

Die Aufstellung 

So spielen die Bayern: Neuer - Laimer - Kim - Tah - Ito - Goretzka - Pavlovic - Díaz - Olise - Gnabry - Kane

