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Verletzungs-Schock beim FC Bayern: Offensiv-Duo muss gegen Dortmund früh runter

Ismael Saibari und Serge Gnabry müssen im Klassiker gegen Borussia Dortmund verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Über die genaue Diagnose gibt es bei beiden Spielern noch keine Diagnose.
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Ismael Saibari und Serge Gnabry mussten gegen Dortmund frühzeitig ausgewechselt werden.
Ismael Saibari und Serge Gnabry mussten gegen Dortmund frühzeitig ausgewechselt werden. © IMAGO/DeFodi.de

Der FC Bayern hat im Klassiker gegen Borussia Dortmund gleich zwei verletzungsbedingte Ausfälle zu vermelden. Während der Partie mussten mit Ismael Saibari und Serge Gnabry gleich zwei Offensiv-Stars ausgewechselt werden.

Saibari verletzte sich im Laufe der ersten Halbzeit während einer Zweikampf-Situation mit BVB-Keeper Kregor Kobel, bei der er sich offensichtlich eine Knieverletzung zugezogen hat. Fast zur selben Zeit setzte sich Gnabry auf dem Boden und hielt sich am Oberschenkel. Beide Spieler wurden nach einer guten halben Stunde ausgewechselt. Über eine genaue Diagnose gab es zunächst keine Informationen. 

Für das verletzte Duo kamen Nathaniel Brown und Josip Stanisic in die Partie.

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