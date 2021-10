Veganes Restaurant: Hoeneß nimmt Hildebrands Einladung an

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß folgt der Einladung von Ex-Torwart Timo Hildebrand, dessen veganes Restaurant in Stuttgart zu besuchen.

München/Stuttgart - Fleischliebhaber Uli Hoeneß will nach seiner Kritik an veganer Ernährung das Restaurant von Timo Hildebrand besuchen. Das berichtete der Ex-Nationaltorhüter in der "Bild".

Timo Hildebrandt hat mittlerweile ein veganes Restaurant in Stuttgart. (Archivbild) © dpa

Demnach nahm der Ehrenpräsident des FC Bayern Hildebrands Einladung in dessen veganes Restaurant Vhy! in Stuttgart an. "Ich habe am Donnerstag einen Anruf von Uli Hoeneß bekommen. Er hat mit unterdrückter Nummer angerufen, eigentlich nehme ich solche Anrufe nicht an", sagte Hildebrand und ergänzte: "Er kommt vorbei, wenn er mal in der Gegend ist, um bei mir zu essen."

Hoeneß: Problem mit "militanten" Veganern

Hildebrand hatte Wurstfabrikant Hoeneß eingeladen, nachdem dieser mit seinen Aussagen über veganes Essen für Aufregung gesorgt hatte. "Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen, vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf die Dauer nur krank werden", hatte der 69-Jährige bei "Antenne Bayern" gesagt. Ein Problem habe er zudem mit "militanten" Veganern: "Wenn du heute die kritisierst, greifen sie dich an."

Hildebrand zufolge habe Hoeneß im Telefonat seine Aussagen "ein bisschen revidiert: Er hat nichts gegen Veganer im allgemeinen, sondern nur gegen die, die militant sind", schilderte Hildebrand.