Vegane Lebensmittel: Bayern-Star Thomas Müller steigt bei Greenforce ein

Bayern-Star Thomas Müller geht abseits des Rasens neue Wege und beteiligt sich an der Greenforce Future Food AG in München.

Neues Geschäftsfeld für den Bayern-Profi: Thomas Müller beteiligt sich am Unternehmen Greenforce. (Archivbild)

München - Das Unternehmen kämpft nach eigenen Angaben "für eine nachhaltige Zukunft, für mehr Umweltschutz, für eine Verringerung des Tierleids und weniger Plastikkonsum": Nun hat die Greenforce Future Food AG in München Bayern-Profi Thomas Müller ins Boot geholt.

Thomas Müller: "Freue mich, Teil der Greenforce-Erfolgsstory zu werden"

Wie der Lebensmittelhersteller am Dienstag mitteilte, beteiligt sich der Nationalspieler an dem Unternehmen, das vegane, nachhaltige Lebensmittel entwickelt und vertreibt. Über die Höhe der Beteiligung machte Greenforce keine Angaben.

"Ich freue mich, Teil der Greenforce-Erfolgsstory zu werden", sagte Thomas Müller über die Zusammenarbeit. Das Unternehmen gebe "einem jeden von uns die Möglichkeit, unseren Speiseplan nachhaltiger, gesünder und trotzdem unglaublich lecker zu gestalten", so der 32-Jährige weiter. Er wolle "dazu beitragen, dass Greenforce so schnell wie möglich eine führende Rolle in diesem zukunftsorientierten Markt einnimmt".

Neue Herausforderung für Tierfreund Thomas Müller

Müller zeigt sich auf seinen Social-Media-Kanälen bereits als ausgesprochener Tierfreund: So präsentiert er regelmäßig seine Hasen in “Da Schau Hi” auf Instagram und züchtet gemeinsam mit seiner Frau Lisa (32) Pferde.

Die Greenforce-Produkte gibt es als sogenannte "Easy To Mixes" in Pulverform im Onlineshop und als Frische-Produkt zum Snacken im Kühlregal der Supermärkte.