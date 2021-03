Upamecano vor Gipfeltreffen gegen Bayern wieder im Training

Leipzigs Dayot Upamecano wird womöglich rechtzeitig zum Hit gegen seinen neuen Arbeitgeber FC Bayern fit. Noch ist unklar, ob RB-Coach Julian Nagelsmann den Defensiv-Spezialisten am Samstag überhaupt bringen will.

Leipzig/München - Dayot Upamecano hat vor dem Spitzenspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) gegen den FC Bayern München wieder Teile des Mannschaftstrainings bei RB Leipzig absolviert. Auch Konrad Laimer nahm an der Einheit am Dienstag teil, wie RB am Dienstag via Twitter mitteilte.

Läuft Noch-Leipziger Upamecano gegen FC Bayern auf?

Upamecano, französischer Abwehrchef des sächsischen Bundesligisten, hatte sich gegen Eintracht Frankfurt (1:1) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und musste zwei Wochen pausieren.

Offen ist jedoch noch, ob Cheftrainer Julian Nagelsmann den 22-Jährigen gegen seinen künftigen Arbeitgeber aus München auflaufen lässt.

Halstenberg nach Abreise zur DFB-Elf in Quarantäne

Die Aufstellung der RB-Abwehr ist knifflig: Auch Angelino fehlte wegen einer Muskelverletzung mehrere Wochen, Ibrahima Konaté musste nach seiner Sprunggelenkverletzung ebenfalls pausieren. Zudem musste Nationalspieler Marcel Halstenberg nach seiner Abreise von der DFB-Elf in Quarantäne. Es steht eine Neubewertung durch das Leipziger Gesundheitsamt aus.