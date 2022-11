Upamecano und die Opernsängerin: Stimmtraining für die Bayern-Abwehr

Es kann laut sein im Stadion, sehr laut. Gut, wenn man sich da als Abwehrspieler vernünftig verständigen kann. Dayot Upamecano berichtete jetzt, wie er sich dafür Hilfe bei einer Opernsängerin nahm.

München – Ob sich Dayot Upamecano zuletzt in der Bayerischen Staatsoper in München ein Stück angeschaut hat, ist nicht bekannt. In einem Interview mit der französischen "L'Equipe" verriet er jetzt aber, dass er mit einer Opernsängerin zusammengearbeitet hat.



Seine Singstimme unter der Dusche nach den Bayern-Spielen wollte er nicht verbessern, der Grund war ein ganz anderer.

FC Bayern: Upamecano hatte auf dem Platz Verständigungsprobleme

Der FC Bayern tritt oft in den größten und lautesten Arenen des Landes an. Auch die heimische Allianz Arena kann an guten Tagen zu einem lauten Hexenkessel werden. Die Verständigung auf dem Platz fällt da manchmal schwer. Gut, wenn man als Verteidiger eine kräftige Stimme hat.

Upamecano suchte Hilfe bei einer Opernsängerin

Dayot Upamecano war früher nicht als Lautsprecher bekannt: "Als ich jung war, hatte ich Schwierigkeiten zu kommunizieren. Ich hatte das Bedürfnis, an meiner Stimme zu arbeiten, um die Verteidigung anzuführen", so der Bayern-Star. Er nahm sich professionelle Hilfe bei einer Opernsängerin.



"Das war sehr interessant. Es ist wichtig, als Verteidiger zu schreien. Man muss es tun, um ein Anführer zu sein", berichtete er der "L'Equipe".

Upamecano ist angekommen beim FC Bayern

Sein Start beim FC Bayern verlief trotz Stimmtraining nicht wirklich positiv. Von vielen Fans wurde er schon als Fehleinkauf abgestempelt. In dieser Saison zeigt Upamecano aber seine volle Stärke. Er stand in der Bundesliga bislang in jedem Spiel dieser Saison in der Startelf und liefert gute Leistungen ab.